陸軍中士偽造會議紀錄應付上級 下場出爐

台中地院依偽造文書罪判處鍾姓中士1年2月徒刑，但宣告緩刑，免除入獄之苦。（記者張瑞楨攝）

2023/09/22 10:32

〔記者張瑞楨／台中報導〕陸軍十軍團第五地區支援指揮部所屬的鍾姓中士（後勤士，案發後退伍），沒有召開2021年11月的裝備檢查相關會議，他擔心被上級列為缺失，竟偽造會議紀錄與簽到簿，偽簽連長與同袍9人姓名，應付上級的督導，卻被偽簽的士官兵發現，台中地院認為他視嚴謹軍紀於無物，應該要重判，但考量他犯後態度良好，且因此而提前退伍，付出相當之代價，依偽造文書罪判刑1年2月，緩刑3年，條件是支付公庫5萬元，接受法治教育課程2場。

判決書指出，鍾男是職業軍人，於陸軍十軍團第五地區支援指揮部運輸兵群，擔任後勤士（中士），負責該部隊的裝備妥善率、裝備保養與需用品的申請，屬於廣義的公務員，他疏忽而未通知部隊主官，召開2021年11月的「主管裝備檢查申撥補管制會議」，部隊上級預計於2021年12月進行督導，他擔心被列為缺失，遂偽造會議時序表、會議紀錄與簽到簿等資料。

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鍾姓中士又利用職務之便，盜蓋連長的印章，偽簽連長等9名軍士官兵簽名，藉此偽造整合為一份會議紀錄，用來應付上級的督導，被偽冒簽名的軍士官發現，向連長報告而轉交憲兵調查。

台中地院認為，鍾男因避免遭上級稽查而貪圖便利，不思以正當方式處理公文流程，視嚴謹軍紀於無物，本應從重量刑，但考量他坦承犯行且無前科，因一時失慮觸法，犯後亦深具悔意，且於去年8月因本案提前退伍，已付出相當代價，依偽造文書罪判刑1年2月，宣告緩刑3年，以勵自新，條件是支付公庫5萬元，接受法治教育課程2場，可上訴。

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