9/21 今彩539頭獎開3注！800萬落新北、新竹、高雄

今晚（9月21日）開獎的第112000226期今彩539頭獎開出3注，第112000076期威力彩、第112000226期雙贏彩頭獎均摃龜。

2023/09/21 22:42

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月21日）開獎的第112000226期今彩539頭獎開出3注，分別由新北市中和區和平街10號1樓「昱翔企業社」、新竹市北區中央里西門街40號1樓「威力彩券行」及高雄市苓雅區福德三路51之1號「歡喜彩券行」開出；第112000076期威力彩、第112000226期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000076期威力彩中獎號碼為「第一區：03、07、12、13、28、34」，第二區：05」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得900萬5543元；參獎25注中獎，每注可得15萬元；肆獎162注中獎，每注可得2萬元；伍獎893注中獎，每注可得4000元；陸獎6483注中獎，每注可得800元；柒獎1萬1852注中獎，每注可得400元；捌獎6萬1858注中獎，每注可得200元；玖獎8萬3669注中獎，每注可得100元；普獎13萬5504注中獎，每注可得100元。

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第112000076期38樂合彩中獎號碼為「03、07、12、13、28、34」，五合摃龜；四合3注中獎，每注可得6萬7500元；三合148注中獎，每注可得5750元；二合2496注中獎，每注可得750元。

第112000226期雙贏彩中獎號碼為「02、05、06、08、10、13、14、15、18、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎6注中獎，每注可得10萬元；參獎117注中獎，每注可得500元；肆獎1101注中獎，每注可得100元。

第112000226期今彩539中獎號碼為「01、04、16、25、37」，頭獎3注中獎，每注可得800萬元；貳獎250注中獎，每注可得2萬元；參獎6847注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2590注中獎，每注可得50元。

第112000226期39樂合彩中獎號碼為「01、04、16、25、37」，四合9注中獎，可得21萬2500元；三合277注中獎，每注可得1萬1250元；二合1萬3763注中獎，每注可得1500元。

第112000226期3星彩中獎號碼為「357」，正彩27注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000226期4星彩中獎號碼為「9588」，正彩5注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

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