假孫來電要300萬！阿公匯款被擋爆氣 警妙招阻詐

彰化王姓老夫婦接到自稱「孫子」的來電急需300萬元，不疑有他衝到銀行匯款。（民眾提供）

2023/09/21 17:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化80多歲王姓夫婦昨天（20日）接到自稱「孫子」的來電，聲稱急需300萬元救急，老夫婦不疑有他，立刻衝到銀行匯款，行員發現有異報警，警方到場確認是詐騙，阿公仍執意要匯款，警方急中生智，協調由王阿公的兒子「轉交」給孫子，才順利阻止這場詐騙。

警方說，昨天上午9點多，王姓夫婦到埔鹽鄉農會向櫃檯行員說要提款300萬元，林姓行員發現王阿公神色匆忙，察覺有異，暫緩匯款報警。警方到場發現，王老夫婦接到自稱「孫子」的男子電話，聲稱急需匯款，又是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」。

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警方聯繫王老夫婦兒子，確認是詐騙陷阱，不過王阿公愛孫心切，堅稱收到「孫子」來電，堅持要提款，警方及其兒子苦勸都無效，王阿公一度還動怒，最後警方急中生智，建議由王阿公兒子陪同提領300萬現金，並以會「轉交」給孫子為由代為保管鉅款，才讓阿公阿嬤放下心來，避免讓詐騙集團得逞。

溪湖分局指出，這是常見「猜猜我是誰」的詐騙手法，詐騙集團會隨機撥打電話，再以模仿聲音軟體順勢攀談，要被害人依照語氣聲音猜猜是那位親友，藉以拉近關係，再著手詐騙，或假借遠房久未聯絡的親友來電，宣稱電話號碼已更改，謊稱急需用錢。

警方呼籲，若接獲陌生電話聲稱親友要借錢，應以舊有電話回撥查證，也可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當損失錢財。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王阿公堅持要匯款，警方找來王阿公兒子陪同領款，說會「轉交」給孫子，代為保管鉅款。（民眾提供）

彰化80多歲老夫婦愛孫心切，差點匯款300萬，警方急中生智與其兒子聯手組詐。（民眾提供）

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