為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

假孫來電要300萬！阿公匯款被擋爆氣 警妙招阻詐

彰化王姓老夫婦接到自稱「孫子」的來電急需300萬元，不疑有他衝到銀行匯款。（民眾提供）

彰化王姓老夫婦接到自稱「孫子」的來電急需300萬元，不疑有他衝到銀行匯款。（民眾提供）

2023/09/21 17:22

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化80多歲王姓夫婦昨天（20日）接到自稱「孫子」的來電，聲稱急需300萬元救急，老夫婦不疑有他，立刻衝到銀行匯款，行員發現有異報警，警方到場確認是詐騙，阿公仍執意要匯款，警方急中生智，協調由王阿公的兒子「轉交」給孫子，才順利阻止這場詐騙。

警方說，昨天上午9點多，王姓夫婦到埔鹽鄉農會向櫃檯行員說要提款300萬元，林姓行員發現王阿公神色匆忙，察覺有異，暫緩匯款報警。警方到場發現，王老夫婦接到自稱「孫子」的男子電話，聲稱急需匯款，又是常見的詐騙手法「猜猜我是誰」。

警方聯繫王老夫婦兒子，確認是詐騙陷阱，不過王阿公愛孫心切，堅稱收到「孫子」來電，堅持要提款，警方及其兒子苦勸都無效，王阿公一度還動怒，最後警方急中生智，建議由王阿公兒子陪同提領300萬現金，並以會「轉交」給孫子為由代為保管鉅款，才讓阿公阿嬤放下心來，避免讓詐騙集團得逞。

溪湖分局指出，這是常見「猜猜我是誰」的詐騙手法，詐騙集團會隨機撥打電話，再以模仿聲音軟體順勢攀談，要被害人依照語氣聲音猜猜是那位親友，藉以拉近關係，再著手詐騙，或假借遠房久未聯絡的親友來電，宣稱電話號碼已更改，謊稱急需用錢。

警方呼籲，若接獲陌生電話聲稱親友要借錢，應以舊有電話回撥查證，也可撥打110或165反詐騙專線查證，避免受騙上當損失錢財。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

王阿公堅持要匯款，警方找來王阿公兒子陪同領款，說會「轉交」給孫子，代為保管鉅款。（民眾提供）

王阿公堅持要匯款，警方找來王阿公兒子陪同領款，說會「轉交」給孫子，代為保管鉅款。（民眾提供）

彰化80多歲老夫婦愛孫心切，差點匯款300萬，警方急中生智與其兒子聯手組詐。（民眾提供）

彰化80多歲老夫婦愛孫心切，差點匯款300萬，警方急中生智與其兒子聯手組詐。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中秋節詐騙！ 星國婦女臉書下單買「便宜月餅」 175萬存款遭騙光
2023/09/21 13:34

中秋節詐騙！ 星國婦女臉書下單買「便宜月餅」 175萬存款遭騙光
詐騙茶！美女推銷賣增值茶磚 7旬翁急匯83萬幸被擋
2023/09/21 08:41

詐騙茶！美女推銷賣增值茶磚 7旬翁急匯83萬幸被擋

「新青安」助成家 首購首換都受惠
老梗詐走1500萬 被害人竟是曾任機關訴訟代理人的退休官員
2023/09/20 21:25

老梗詐走1500萬 被害人竟是曾任機關訴訟代理人的退休官員
朋友不會騙人啦？老夫妻投資「高獲利」互助會 900萬險打水漂
2023/09/20 11:29

朋友不會騙人啦？老夫妻投資「高獲利」互助會 900萬險打水漂

華南金控主辦第三屆公股金融事業供應商大會
「假姪兒」天天早安圖問候 舅媽險匯170萬農會警方阻詐
2023/09/19 10:48

「假姪兒」天天早安圖問候 舅媽險匯170萬農會警方阻詐
女網友嗲喊「乾爹」投資 翁秒衝銀行領300萬險肉包打狗
2023/09/19 10:42

女網友嗲喊「乾爹」投資 翁秒衝銀行領300萬險肉包打狗
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播