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清潔隊班長免費幫同事兒子清運垃圾 圖利罪判刑又丟飯碗

高等法院台中分院認為王江浪處境值得同情，但法官並無拒絕宣告褫奪公權的權力，據此維持一審1年4月、褫奪公權2年的量刑。（記者張瑞楨攝）

高等法院台中分院認為王江浪處境值得同情，但法官並無拒絕宣告褫奪公權的權力，據此維持一審1年4月、褫奪公權2年的量刑。（記者張瑞楨攝）

2023/09/21 16:58

〔記者張瑞楨／台中報導〕彰化市公所清潔隊班長王江浪，受同事拜託，用清潔隊的資源，免費清理同事兒子的事業廢棄物，讓對方省下3萬7800元，觸犯貪污治罪條例的圖利罪，彰化地院判刑1年4月，雖緩刑3年，但褫奪公權2年，王上訴二審，指稱褫奪公權導致他不能再任職清潔隊，高等法院台中分院認為，他的處境雖值得同情，但法律規定要宣告褫奪公權，法官不能拒絕法律的適用，駁回上訴。

二審判決指出，王江浪是彰化市公所清潔隊草子埔垃圾轉運站班長，具公務員身分，依「彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法」第3條規定，彰化市公所執行代清除處理廢棄物，所清理的廢棄物並未包括事業廢棄物，王江浪卻受柯姓同事請求，協助其子等人處理一處鐵板燒餐廳的事業廢棄物，王基於同事情誼，2021年3至5月，將上述事業廢棄物載運傾倒在草子埔垃圾轉運站內，共計9車次，達1.935公噸，圖利柯男等人，獲得免於支付合法清除處理機構費用的不法利益3萬7800元。

彰化地院依貪污治罪條例的共同對主管事務圖利罪，判處徒刑1年4月，緩刑3年，條件是支付公庫5萬元，褫奪公權2年，檢方未上訴，王上訴高等法院台中分院，他主張，一審量刑過重，尤其針對宣告褫奪公權部分，將導致他無法繼續於清潔隊任職。

二審認為，上述圖利罪的法定本刑為5年以上有期徒刑，得併科3000萬元以下罰金，本案符合減刑條件，減輕後法定最低本刑僅有期徒刑1年3月，一審並審酌王犯後始終坦承犯行，圖利他人金額不高，事後已將堆置在垃圾轉運站內的營建事業廢棄物，全數載離而回復原狀，犯後態度良好，一審判刑1年4月，刑度已屬偏低之量刑。

法官強調，王所犯貪污治罪條例的共同對主管事務圖利罪，既依法論罪並宣告有期徒刑以上之刑，依貪污治罪條例第17條，以及刑法第37條第2項的規定，應宣告褫奪公權，非法院所得審酌裁量的事項，王指自己被褫奪公權後，無法於清潔隊繼續任職，固值同情，但法官仍需遵守法律規範審判，不能拒絕法律的適用，駁回上訴，可上訴三審。

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