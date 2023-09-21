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台銀工人踩破採光罩 12米天井摔落傷重轉院

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支掉落至消防氣墊。（取自臉書「爆料公社」）

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支掉落至消防氣墊。（取自臉書「爆料公社」）

2023/09/21 11:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣南投市區台灣銀行，昨（20日）在建物屋頂進行工程，卻有工人不慎掉落，踩破採光罩受傷，導致整個人懸在12公尺高的天井搖搖欲墜，消防隊獲報先架設氣墊，但就在消防員爬上高處要接觸傷者時，工人卻體力不支從高處摔落，並掉在氣墊接近邊緣處，傷勢嚴重有多處骨折，緊急送醫後已轉送台中童綜合醫院治療。

南投警方表示，當時工人踩破採光罩，人就懸掛在高處天井，一旁工人見狀立即通報消防隊，但後來工人仍因體力不支，摔落掉在氣墊上，雖有外傷、骨折等多處傷勢，但幸好仍有意識。

消防人員指出，該名工人是先從屋頂摔落至採光罩受傷，才會懸在天井，當時救難人員已爬上採光罩，要固定傷者避免摔落，但傷者恐因外傷出現躁動情況，最後才掉落氣墊，而當時氣墊位置已儘量擺放至地面廣場邊緣，若再往外擺放，恐致傷者掉落後摔下廣場樓梯。

南投縣政府社會及勞動處表示，事發後已通報勞動部中區安全衛生中心，今天就會配合中心人員前往調查，將對工作場域安全防護進行了解，以釐清工安原因，並做相關裁處。

衛福部南投醫院說，當時傷患送到醫院後，經檢查有頭部外傷、肋骨、胸椎骨折等，因傷勢不輕，緊急送進加護病房救治，之後則在家屬考量下，已轉院至童綜合醫院治療。

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支掉落至消防氣墊。（取自臉書「爆料公社」）

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支掉落至消防氣墊。（取自臉書「爆料公社」）

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支，從12公尺高處掉落至消防氣墊。（民眾提供）

南投市台灣銀行一名工人摔落採光罩懸在天井，最後體力不支，從12公尺高處掉落至消防氣墊。（民眾提供）

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