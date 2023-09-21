「最貪理專」A客戶3.3億開名車辯投資非玩樂 檢主張重判

「最貪理專」周勵宏被控A客戶3.3億，住豪宅開名車，高院更一審開庭時，周辯稱是做投資非吃喝玩樂，檢方主張應重判，訂10月25日宣判。（資料照）

2023/09/21 09:39

〔記者楊國文／台北報導〕台新銀行中和分行前理財專員周勵宏，被控長期蠶食鯨吞6名客戶的存款，10年間侵吞高達3.3億多元，失風被捕前還急於脫產、預備出境逃亡，檢調及時逮人，將他法辦，一審依銀行法特別背信等罪，判周10年6月徒刑，並追徵、沒收不法所得，高等法院認定周無悔意，加重改判為12年4月。高院更一審召開言詞辯論庭，周和律師辯稱周是拿去投資、非吃喝玩樂，請求從輕量刑，檢方和被害人主張周應重判；此案訂10月25日宣判。

台北地檢署起訴指出，周勵宏因投資期貨失利，利用職務之便私自挪用客戶的存款，用以填補個人的財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷，還到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。

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檢方調查，周男任職台新理專逾10年，負責經營VIP級客戶，自2009年1月9日開始，藉推銷金融商品或宣稱能私下協助客戶投資，以方便作業為由，要求客戶在多張空白的出款表單上用印或簽名，再將客戶存款轉匯至胞妹及好友帳戶，製造資金斷點後，最後匯進自己的帳戶私用。

周男利用老客戶對他的信任，挪用包括中小企業負責人在內的6名客戶存款，其中陳姓VIP客戶被挪用2億5506萬多元，損失最慘重；林姓客戶一家3人分別被挪用200萬元、620萬元及1757萬多元；龔姓及張姓客戶分別被挪用173萬元及100萬元。

周勵宏以為神不知鬼不覺，但台新銀行接獲客戶通報，鎖定對周勵宏查帳，周聽到風聲後，緊急脫產，馬上變賣市值尚有200多萬元的保時捷跑車，找房仲急於脫手新北三峽的一戶3000多萬元豪宅。

台北地檢署認定周有脫產、逃亡之虞，立即收網聲押獲准，同時凍結其名下存款、查扣房屋、賓士車GLC300斜背休旅車、TOYOTA油電車等資產，將全案起訴。

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