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首頁　>　社會

為了「狗大便」與女友吵架 莽男開瓦斯與警察對峙判刑

消防員伺機對吳男噴水柱，員警衝上前壓制他。（警方提供）

消防員伺機對吳男噴水柱，員警衝上前壓制他。（警方提供）

2023/09/20 14:49

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市吳姓男子於今年4月14日，與女友因清理「狗大便」起爭執，他打開瓦斯開關數秒，並持打火機作勢引燃瓦斯，與警察對峙時，消防員伺機噴水柱，員警一擁而上壓制，鬧劇才得以落幕，台中地院認為他觸犯本刑7年以上的放火燒燬現供人使用住宅罪，但未遂可減刑，判處徒刑3年8月，可上訴。

判決書指出，吳男於今年4月14日中午，與王姓女友因寵物犬排泄物清理問題起爭執，情緒激動之下，先持機車大鎖打自己頭部後，打開瓦斯桶開關，釋放瓦斯數秒，且手持打火機2個，作勢點燃瓦斯引火，員警接獲緊急救護報案馳抵，好言安撫勸說吳男，他想逼警方離開，又打開瓦斯數秒。

員警暫時撤離後，消防員伺機對吳男噴射水柱，員警亦上前壓制他，阻止縱火等進一步危害。

台中地院審理時，王女作證說，吳男想以瓦斯氣爆方式威脅她，吳男則宣稱，他只是迫使警方撤離，他知道住家所處公寓，是有人居住的住宅，釋放瓦斯並以打火機點火若發生引燃效果，可能會發生火災燒燬住宅。

台中地方法院認為，吳男承認預備放火燒燬現供人使用之住宅罪，主觀上確實有放火燒燬現供人使用住宅犯意明確，吳男與王女發生爭執，即情緒失控，而採取上述一連串著手放火而未遂的行為，並恐嚇王女與員警，所生危害程度頗高，影響社會安全甚鉅，判處徒刑3年8月，可上訴。

吳男（圖中）手持打火機，提著瓦斯桶，在住處公寓大門前與警察對峙。（警方提供）

吳男（圖中）手持打火機，提著瓦斯桶，在住處公寓大門前與警察對峙。（警方提供）

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