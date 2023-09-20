為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

張淑晶被前閨密索討200萬 更審改判敗訴賠200萬

張淑晶判應給付盧女200萬元，可上訴。（資料照）

張淑晶判應給付盧女200萬元，可上訴。（資料照）

2023/09/20 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕知名的女房東張淑晶，被前閨密、眼科診所院長的盧雪玉指控擅自提領她帳戶內200萬元，提告要求返還，一審被判敗訴，經過多次上訴，高等法院更二審認定張淑晶有返還義務，今判張女應給付盧女200萬元，可上訴。

張淑晶自2013年起在新北市出租房屋，被控涉誣告、詐欺共93名房客，最高法院分兩案判她5年6月、8月6月定讞，前年10月已入獄。

盧雪玉主張，她於2001年2月將名下瑞興銀行帳戶的存摺、印章，交給張淑晶保管，讓她增加信用貸款額度。不料，張淑晶於同年3月16日從該帳戶提領200萬元後，一直未將200萬元交給她，依民法「不當得利」規定，要求張女返還該200萬元。

張淑晶則表示，是受盧雪玉委託提款200萬元，且已將200萬元交予她，盧女主張沒有理由。

新北地院判盧女敗訴。上訴後，高等法院認為，張淑晶未能舉證證明受委託提款，也未證明已將200萬元交還盧女，改判張淑晶敗訴。張女不服提起上訴，經最高法院廢棄發回高院更一審審理。

高院更一審認定，兩人合作投資股票，張淑晶提領200萬元是在盧女授權範圍內，並非擅自提領，盧女迄今無法證明雙方有借貸關係，判張女勝訴，不必支付盧女該200萬元。盧女不服上訴，經最高法院再度廢發回更二審。

更二審認為，張淑晶自稱因盧雪玉要求而替她提領200萬元，領款後已將200萬元交給盧女，但張女無法證明已交付200萬元，依委任契約規定，張淑晶應給付200萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
張淑晶當庭罵哥哥「假孝子、無恥」 法官認親身經歷判無罪
2023/08/30 19:29

張淑晶當庭罵哥哥「假孝子、無恥」 法官認親身經歷判無罪
哥哥告她偽造父母簽名 惡房東張淑晶一審獲判無罪
2023/07/25 20:11

哥哥告她偽造父母簽名 惡房東張淑晶一審獲判無罪

「昂峰惟美」近捷運、享商圈
前閨密向張淑晶索討200萬 更審改判張女勝訴
2021/05/04 12:29

前閨密向張淑晶索討200萬 更審改判張女勝訴
女房東張淑晶向前閨密討借款 高院判張女敗訴確定
2019/08/27 18:29

女房東張淑晶向前閨密討借款 高院判張女敗訴確定

挺亞運國手 台新金祭奪金大紅包
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播