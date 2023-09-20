張淑晶被前閨密索討200萬 更審改判敗訴賠200萬

張淑晶判應給付盧女200萬元，可上訴。（資料照）

2023/09/20 13:10

〔記者楊國文／台北報導〕知名的女房東張淑晶，被前閨密、眼科診所院長的盧雪玉指控擅自提領她帳戶內200萬元，提告要求返還，一審被判敗訴，經過多次上訴，高等法院更二審認定張淑晶有返還義務，今判張女應給付盧女200萬元，可上訴。

張淑晶自2013年起在新北市出租房屋，被控涉誣告、詐欺共93名房客，最高法院分兩案判她5年6月、8月6月定讞，前年10月已入獄。

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盧雪玉主張，她於2001年2月將名下瑞興銀行帳戶的存摺、印章，交給張淑晶保管，讓她增加信用貸款額度。不料，張淑晶於同年3月16日從該帳戶提領200萬元後，一直未將200萬元交給她，依民法「不當得利」規定，要求張女返還該200萬元。

張淑晶則表示，是受盧雪玉委託提款200萬元，且已將200萬元交予她，盧女主張沒有理由。

新北地院判盧女敗訴。上訴後，高等法院認為，張淑晶未能舉證證明受委託提款，也未證明已將200萬元交還盧女，改判張淑晶敗訴。張女不服提起上訴，經最高法院廢棄發回高院更一審審理。

高院更一審認定，兩人合作投資股票，張淑晶提領200萬元是在盧女授權範圍內，並非擅自提領，盧女迄今無法證明雙方有借貸關係，判張女勝訴，不必支付盧女該200萬元。盧女不服上訴，經最高法院再度廢發回更二審。

更二審認為，張淑晶自稱因盧雪玉要求而替她提領200萬元，領款後已將200萬元交給盧女，但張女無法證明已交付200萬元，依委任契約規定，張淑晶應給付200萬元。

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