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騷擾、惡作劇……亂打119最高可罰5萬元

雲林縣消防局統計，今年1至8月119接獲2萬6000多通無效通話，其中騷擾、開玩笑、兒童嬉鬧最常見，提醒民眾亂打119最高可處5萬元罰鍰。（記者黃淑莉攝）

雲林縣消防局統計，今年1至8月119接獲2萬6000多通無效通話，其中騷擾、開玩笑、兒童嬉鬧最常見，提醒民眾亂打119最高可處5萬元罰鍰。（記者黃淑莉攝）

2023/09/20 12:37

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣消防局統計，今年1至8月119報案專線來電通話數有6萬8000多通，其中竟有高達4成約2萬6000多通是無效通話，消防局強調，無故撥打119處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

消防局指出，119專線是由各縣市消防局救災救護指揮中心受理，主要受理火災、救護、災害搶救、為民服務等案件，經統計雲林縣每月來電通話數在7000至1萬1000通不等，今年年1至8月總來話通數有6萬8433通，無效通話數就有2萬6090通，約占來電數4成。

消防局救災救護中心主任謝易霖表示，無效通話有惡意騷擾、兒童嬉鬧、無聲或接電即掛斷、無故撥打最多，約占無效通數的8成，使得第一線忙於緊急應變之119受理人員感到無奈。

消防隊員黃小容說，值勤時遇過撥打119接通卻不說話只播音樂，也有接到心情不好民眾打來訴苦聊天，甚至有接過有輕生念頭民眾打來，因當下線上沒有狀況，陪對方聊了1個多小時當生命線開導，平均1天約有50通無效通話。

謝易霖強調，今年6月21日修正公布的消防法明定，任何人不得無故撥打主管機關報案電話，或謊報火警、災害、人命救助、緊急救護情事，違反者提高罰則可處1萬元以上5萬元以下，雲林縣目前為止尚無開罰案例，但提醒民眾不要以身試法，將緊急救援資源留給真正需要的人。

謝易霖也提醒，報案時為了能夠快速掌握案發位置，民眾先使用市內電話撥打，第一時間將地址顯示在報案系統中，另外也可以使用行動裝置「消防防災e點通」中的「119報案APP」，利用網路及GPS定位功能，能將位置資訊傳送至報案系統。

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