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高鐵站外抽菸罰台灣人不罰外國人？ 衛生局：都罰

民眾質疑在左營高鐵站外抽菸遭稽查，只罰台灣人而不罰外國人。（翻攝自記者爆料網）

民眾質疑在左營高鐵站外抽菸遭稽查，只罰台灣人而不罰外國人。（翻攝自記者爆料網）

2023/09/20 11:39

〔記者許麗娟／高雄報導〕有民眾在網路社群貼文，指15日在左營高鐵站外抽菸，遭高雄市衛生局人員開出稽查單，事後收到2000元罰單，但現場也有外國人抽菸，事後看到外國人的稽查單只有寫名字和電話，認為只是隨便寫寫，只罰台灣人不罰外國人，對此，衛生局回應，現場有員警留下外籍人士的護照資料和居住點，皆會依程序開罰。

網友貼文指自己「被騙了1張罰單了」，該名網友疑似在左營高鐵站外抽菸，遇到衛生局和員警稽查，現場出示證件收到1張稽查單並簽名，原以為只是勸導、不一定會罰錢，沒想到，事後卻收到2000元罰單。

網友現場拍到有日本人也遭勸導，因為看到他在錄影，才看到稽查人員轉頭隨便寫了1張單子，後續他向對方借來看，只見上頭只寫名字和電話，質疑遇外國人就「隨便寫一寫，沒有正常程序把單子寫完」，是外國人比較大，台灣人比較好欺負？

對此，高雄市衛生局說明，執行菸害防制稽查均全程錄影，發現違規吸菸者即會取締，現場會請行為人出示證件或護照，填寫菸害防制法違規紀錄稽查表，由警員協助查驗身分，說明違規事由、違反法條及罰則，1式3聯，請行為人簽名後提供副本1份供參，對於外籍人士，現場都有請員警留下護照資料。

衛生局表示，不管行為人簽名或拒簽，後續將會依事實及菸害防制法第18條暨同法第40條裁處2000元至1萬元罰鍰。

若違規者是外籍人士，衛生局會函文內政部移民署查詢其在台居留地址，依據行政罰法第6條規定，不分國籍只要違反規定均會取締開罰。

民眾發現外國人遭開的稽查單只是隨便寫名字和電話，未依程序完整填寫。（翻攝自記者爆料網）

民眾發現外國人遭開的稽查單只是隨便寫名字和電話，未依程序完整填寫。（翻攝自記者爆料網）

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