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好丟臉！男伴試玩情趣手銬 找不到鑰匙報警求援

男伴試玩情趣手銬，找不到鑰匙脫困報警求援被法辦。示意圖。（資料照）

男伴試玩情趣手銬，找不到鑰匙脫困報警求援被法辦。示意圖。（資料照）

2023/09/20 11:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕黃姓男子為了增加閨房情趣，上網買了一副手銬，鍾姓男伴偷偷試戴，結果找不到鑰匙，受困家裡只好報警求援，警方到場後，發現手銬竟是警用，依違反社維法將黃男送辦，但法官認為，黃沒有公開攜帶主管機關公告查禁器械，判決不罰，但手銬要沒收。

判決指出，今年7月間，黃姓男子到購物網站買了一副手銬，打算用來增加閨房情趣，鍾姓男伴整理家裡時「不小心」看到手銬，好奇之下拿出來試戴，結果手被銬住後，又找不到鑰匙替自己解危，鍾連絡不上黃男，只好報警求助。

警方到場後，發現鍾男竟是被警用手銬銬住，趕緊拿出隨身的鑰匙幫他脫困後，再依違反社維法「攜帶陳列經主管機關公告查禁之器械」將黃男送辦，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰。

鳳山簡易庭審理時，黃男坦承購買手銬，但買來後只放在鍾男住處，並沒有隨身攜帶四處張揚，法官根據相關事證，認定認黃男是為了私密活動才持有手銬，並將手銬放在鍾男住處，不曾將手銬顯露於外，客觀上無任何妨害公共秩序或擾亂社會安寧情形，因此判決不罰，但手銬是內政部公告的查禁物，依法沒入，可抗告。

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