刑事局推公益寫真月曆「Our Heroes」 帥警、正妹警齊走秀

刑事局今舉辦「Our Heroes!公益寫真月曆」發布會，月曆主角刑事防爆、鑑識、科技、國際刑警等幹員齊聚走秀。（記者邱俊福攝）

2023/09/19 16:57

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局、財團法人微風慈善基金會及中華民國國際刑警之友協會攜手公益合作，挑選在刑警工作中，專責防爆、鑑識、科技、國際刑警等各項不同領域的俊男、美女，作為寫真月曆內12個月份的公益代言人，製作「2024 Our Heroes!公益寫真月曆」，今天下午舉辦發布會，這些月曆男女主角齊聚走秀，還有警察爸爸、媽咪帶著心愛兒女一起入鏡，展現警察鐵漢柔情的一面。

刑事局表示，這次公益寫真月曆曆義賣所得，將全數捐給天主教善牧社會福利基金會，藉此感謝善牧基金會除了關心社會中的受暴婦幼、棄虐兒等弱勢族群，更為防制人口販運而成立「國內外防制人口販運辦公室」，以提供被害人庇護安置。

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今天下午的公益寫真月曆發布會，警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉，以及國際刑警之友協會榮譽理事長廖鎮漢與國際刑警之友協會理事長廖曉喬都出席發布會現場。

刑事局期盼透過月曆形象照及文案，將刑警工作內容的多面性，以及為捍衛人民安全與社會正義而驍勇善戰、打擊犯罪的模樣，通通呈現給社會大眾，讓民眾能更了解警察，除支持警察工作，也提升警察整體的形象。

刑事局今舉辦「Our Heroes!公益寫真月曆」發布會。（記者邱俊福攝）

發布會上有警察媽咪帶著可愛女兒一同走秀。（記者邱俊福攝）

發布會上也有帥警抱著兒子一同亮相。（記者邱俊福攝）

刑事局今舉辦「Our Heroes!公益寫真月曆」發布會。（記者邱俊福攝）

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