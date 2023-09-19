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對地方貢獻多又繳回贓款！南投縣議員吳瑞芳詐領助理費 二審輕判3年10月

南投縣議員吳瑞芳。（資料照，記者陳鳳麗攝）

南投縣議員吳瑞芳。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2023/09/19 16:21

〔記者張瑞楨／台中報導〕四連霸的無黨籍南投縣議員吳瑞芳，被控詐領助理費，又浮報詐領另一位助理的助理費，合計512萬餘元，南投地院一審依利用職務上機會詐取財物罪判刑4年6月，她上訴二審，高等法院台中分院認為她爭取建設，對地方公共事務發展運作貢獻極多，又繳回512萬餘元不法所得，援用刑法第59條，犯罪之情狀顯可憫恕減刑，改判3年10月。

判決書指出，吳瑞芳於2010年3月到2015年6月，由林姓女子掛名公費助理，扣除勞保費每月助理費近2萬元，卻都由吳瑞芳領取，2010年3月至2018年9月，沒有實際聘用羅姓男子擔任助理，卻支領月薪2萬元，2013年1月到2020年7月，聘用劉姓男子擔任公費助理，但未全額支付公費助理薪資，每月只領車馬費3000元。

吳瑞芳辯稱，這些助理補助費，用來私聘其先生和兒子擔任助理，另也聘吳姓、謝姓和余姓三名助理，並無詐領助理補助費的不法意圖。惟法官經查相關帳戶及證人證詞，不予採信，南投地方法院判刑4年6月，她上訴二審。

高等法院台中分院今天二審判決出爐，二審認為，吳瑞芳對事實並無爭議，而是對一審的量刑部分上訴，考量吳瑞芳於擔任議員任內，為地方公共建設項目提案多件並成功爭取預算，對地方公共事務之發展、運作貢獻極多；又於訴訟程序進行中，積極籌措款項，而將所詐領的512萬餘元全數繳回，已可見她積極彌補損害之心，如果量處法定的最低刑度7年，即無從與完全中飽私囊，或拒不繳回貪污所得者的惡行作出區別，援用刑法第59條規定，犯罪之情狀顯可憫恕減刑，改判3年10月，褫奪公權4年，可上訴。

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