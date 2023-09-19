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首頁　>　社會

兒子趴桌睡 他怒持水管緊勒脖判囚定讞

桃園市吳姓男子因17歲兒子不專心讀書、趴在桌上睡覺，竟憤而持塑膠水管緊勒兒子脖子，法院一審、二審皆認定吳男管教過度，判處9月徒刑，最高法院駁回上訴確定，須入獄。（情境照）

桃園市吳姓男子因17歲兒子不專心讀書、趴在桌上睡覺，竟憤而持塑膠水管緊勒兒子脖子，法院一審、二審皆認定吳男管教過度，判處9月徒刑，最高法院駁回上訴確定，須入獄。（情境照）

2023/09/19 12:17

〔記者張文川／台北報導〕桃園市吳姓男子只因17歲兒子不專心讀書、趴在桌上睡覺，竟憤而持「厚素共」塑膠水管緊勒兒子脖子，見兒子臉色漲青仍不放手，最終兒子奮力抵抗才逃一劫。法院一審、二審皆認定吳男管教過度，勒脖子的手段過於激烈，依對未成年人犯傷害罪判處9月徒刑，最高法院駁回吳上訴確定，吳男須入獄。

判決指出，吳男前年8月14日要求17歲的兒子坐在書桌前念書，後來看到兒子趴在桌上睡覺，暴怒拿起澆水用的水管，從後方緊勒兒子脖子，兒子抓住水管留住一絲氣息空間，奮力求救，最後靠用力掙扎才擺脫父親而脫險。

兒子頸部勒痕明顯，吳男起初堅稱是管教行為，後來才坦承傷害。

檢方認為，吳男叫醒兒子後，未先探詢兒子為何趴臥，直接施以暴力，兒子當時是有學業壓力的高中生，吳男行凶目的與動機不合理，將他起訴。

一審桃園地院認為，水管對子女勒頸顯非合理的管教方式，兒子也證稱自己長期遭吳男暴力相向，致有焦慮、過動症和創傷壓力症候群，為難以抹滅的傷害，法官審酌吳男已坦承，也已核發通常保護令，故量處9月徒刑。

二審高等法院、三審最高法院皆駁回吳上訴，維持9月刑確定。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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