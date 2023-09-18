採購密錄器有中國製天線模組？北市警局出面釋疑

台北市警局。（資料照）

2023/09/18 12:14

〔記者王冠仁／台北報導〕有媒體報導，台北市警局在「112年微型攝影機採購案」中，採購一批最新的密錄器，但該批密錄器的「天線模組」是中國廠商製造，恐有資安疑慮。對此，台北市警局強調，目前採購案尚未完成驗收程序，且採購需求有明確規範，如發現產品不符契約，或是得標廠商違反相關採購法令規定，將會依契約及相關法令處理。

據了解，台北市警局為了幫助基層員警執勤、加快影像處理，因此此次採購的密錄器，要求必須有無線傳輸功能，讓員警可以透過wifi來擷取密錄器中的影像，使用上更加便利。但該批密錄器卻被踢爆其中的天線模組是由中國廠商製造，恐有資安疑慮。

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對此，台北市警局表示，此次採購案有明確規定按原產地「不得為大陸地區（含主機、電腦版軟體、手機版軟體、繁體中文介面專用影像管理編輯軟體及多槽多功能底座）」，其中天線模組是產品零件，並非屬於上述列舉範圍，也符合「數位發展部網站」中資通訊產品規範，且得標產品也經NCC審核通過。

北市警局強調，會請廠商說明疑義及提出零件原產地證明。警方向來重視資訊安全問題，為避免類似疑義，往後辦理採購時，將綜合市場產品狀態，審慎評估是否限制相關中國零組件，堅守採購品質並確保資通安全不受威脅。

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