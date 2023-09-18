中國船長涉槍殺海盜案 熟悉出海途徑延長羈押

中國籍男子汪峰裕，涉嫌下令保全槍殺落海4名海盜案。圖為子彈射入海面濺起水花。（資料照）

2023/09/18 07:31

〔記者鮑建信／高雄報導〕中國籍船長汪峰裕被控下令槍殺4名海盜案，地院判他26年徒刑，經高雄高分院更審認定他僅開槍殺1人從輕改判13年後，被最高法院撤銷發回，合議庭認為他熟悉出海途徑，有逃亡之虞，下令即日起延長羈押2個月。

檢方指出，2011年6月至2014年6月間，汪峰裕擔任高雄市籍「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。隔年9月29日中午，漁船行經印度洋索馬利亞公海時，木造海盜船疑遭國籍不詳漁船撞翻，汪竟涉嫌下令外籍保全開槍射殺落水4名海盜。

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2020年8月22日上午，汪搭乘「印度之星」號漁船至高雄港被捕，1、2審均判刑26年，被最高法院發回，更1審據扣案錄影畫面，武裝保全開槍射殺前3人，無法確認他有下令或指示，直到對第4人開槍前，始聽聞他喊「開槍」，從輕改判13年，再度被撤銷發回。

由於汪羈押期限將屆滿，合議庭調查他所犯殺人罪和持有槍械等罪嫌，均為最輕本刑5年以上，在台沒有固定住居所，也無親友感情或財產家業等羈絆，又因從事遠洋漁業而長年在海上工作，適應海上生活，而熟知藉由海路出境途徑，認定有逃亡之虞，裁定即日起延長羈押2個月，仍可抗告。

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