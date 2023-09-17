頂客族必知！沒小孩老公過世要和小叔分財產？ 律師：係金ㄟ

如果沒生小孩、公婆也過世，那麼丈夫病逝後，根據民法第1138條，人妻必須把丈夫的遺產一半分給男方手足；示意圖。（資料照）

2023/09/17 23:42

〔即時新聞／綜合報導〕現今許多夫妻選擇不生小孩，寧可透過養毛小孩陪伴自己度過下半輩子。但律師提醒，「頂客族」最好預先做好遺產規畫，否則意外來臨，存活的另一半，將可能和「別人」分配遺產。

近日有一案例，一名50多歲的男子罹癌時日不多，打算預先處理好遺產，但此時才發現，由於夫婦兩人沒小孩，且男方父母已經過世。根據民法第1138條的規定，唯一的弟弟也將享有繼承權，如果對方接受繼承權，妻子恐怕日後得拿錢買回房子，甚至無法再住。新聞一出，許多網友大批「這根本是假新聞！」

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對此，林智群律師證實「這是真的」。他也表示，一般人都以為沒小孩，那先生遺產就是全部歸配偶，其實不是！律師更列出以下四個情況：

一、有2個小孩：太太、小孩各1/3

二、有一個小孩：太太、小孩各1/2

三、沒小孩，公公婆婆還在：太太固定拿1/2，公婆拿1/2。

四、沒小孩，公婆去世：太太固定拿1/2，其他由先生的兄弟姐妹平分。

對此，律師也向網友建議，如果遇到此等情況的最佳作法。林智群建議，先生在生前（兩年前）用贈與方式把房子給太太，夫妻贈與沒贈與稅問題，也可以申請不課土增稅。另外如果先生銀行帳戶現金很多的話，生前也可以趕快轉到太太帳戶，否則也是要跟手足分配的。死後再轉帳，恐怕會被告上侵占。

網友紛紛表示，「長知識了，所以這是處罰沒有生小孩的家庭囉？」、「不合時宜的繼承法」，也有網友說「早一點贈給老婆，然後老婆就把病夫趕出丟路邊不管？」這條法律規定，不禁讓網友大嘆「根本恐龍法律」。

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