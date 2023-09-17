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尿布小童馬路虎口逛大街 警這招哄回警所

小男童穿著尿布逛大街。（警方提供）

小男童穿著尿布逛大街。（警方提供）

2023/09/17 20:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名穿尿布還在牙牙學語的小男童，昨趁著媽媽結帳時，帶著甜甜圈上路探索世界，他無懼馬路虎口卻讓路人嚇出一身冷汗，員警獲報趕往用甜甜圈半哄半誘返所照護，所幸早嚇壞的媽媽沒多久也找上派出所，看到被員警奶爸抱在懷裡的愛子，總算卸下所有焦急不安的情緒，險些喜極而泣。

台中市第三分局東區分駐所昨天下午獲報，距派出所不到50公尺的路口有小朋友走失，經員警趕往查看，遠遠就見到一名包著尿布、穿著藍白拖的小男童獨自在綠空廊道走來走去，熱心民眾表示，剛才小男童沒注意號誌及來車就要過馬路，眾人目睹驚險一幕趕緊拉回，因身旁沒有大人，且還在牙牙學語階段，趕緊向警方求助。

員警發現男童因緊張不安，對於旁人碰觸顯得有些躁動，趕緊拿出他帶著的甜甜圈，配合說著童言童語，半哄半騙慢慢走回派出所，此時所內多名員警脫下制服後，充當臨時奶爸奶媽輪流照顧，一邊想方設法幫他找到家人，由於他穿著輕便，警方猜測可能住在附近，抱著他到周邊街道尋訪，也詢問街坊鄰居卻一無所獲。

幸好沒多久後，小男童的陳姓媽媽焦急地跑進派出所，用手比劃著兒子高度，詢問有沒有民眾報案發現愛子，此時在警察奶爸懷中小男童看到媽媽，興奮地手舞足蹈起來，陳女見愛子平安無事，險些喜極而泣，大大鬆了一口氣。

據了解，陳女和兒子稍早到附近買東西，然小男童正值好奇心旺盛年紀，竟趁著媽媽掏錢結帳時跑出店外，短短片刻就不見人影，對於熱心民眾跟警方一同守護兒子的安全十分感謝，也承諾下次一定會更加留意孩子的動向，不再讓他有機會離開視線。

警方提醒，學齡前孩童活動力強、好奇心也強，往往較無危險警覺性，家有幼童家長，除時刻留意寶貝，亦可加裝幼童不易開啟的安全鎖扣，也可教導幼童認識住家附近環境，記住自己姓名及家人聯絡資訊，並適時教導孩童不慎走失時，要向路人求助，或盡量待在原地不要亂跑，才容易被找到。

警方用甜甜圈哄小男童回警所。（警方提供）

警方用甜甜圈哄小男童回警所。（警方提供）

媽媽到警所領回愛子。（警方提供）

媽媽到警所領回愛子。（警方提供）

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