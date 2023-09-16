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人犯口爆三字經挑釁 法警失控出拳痛毆

懲戒法院判楊員記過一次。（記者吳政峰攝）

懲戒法院判楊員記過一次。（記者吳政峰攝）

2023/09/16 19:09

〔記者吳政峰／台北報導〕桃院地院4月間從台北看守所借提一名劉姓人犯審訊，劉男不滿在候審室等太久，口爆三字經挑釁，楊姓法警踹開室門痛毆劉男，再把他上銬帶出另行戒護。劉男返所後全身是傷，北所趕緊通報桃院，經調查確認楊員執法過當致傷，由高等法院移付懲戒，懲戒法院審酌他一時失慮，日前判記過一次。

楊員2022年分發桃院實務訓練，同年7月31日正式任用為該院法警。2023年4月11日上午，北所在監人犯劉男經提解桃院出庭應訊後，暫押該院候審室（戒護場所），即屢屢請求還押該看守所，下午2時30分許其因急欲回所，出現情緒激動、大聲叫囂及飆罵三字經等挑釁及侮辱法警，但尚無肢體暴力行為。

時值候審室勤務的楊員惟恐影響其他囚犯情緒，逕行踹開室門，以過肩摔、拳腳交加制伏劉男，並以手銬強行將其帶出另行隔離戒護。

劉男渾身是傷返回北所，監所人員見他右後腦、右手腕、嘴唇、鼠蹊部紅腫，訪談後通報桃院，桃院調查後判斷楊員執行職務過當致傷及人犯，移請高院移付懲戒。

楊員表示，事件當下，候審室收容人犯數眾多，氣氛躁動，眼下當務之急便是將情緒失控、辱罵挑釁法警的劉男帶出原房另行隔離戒護，以免其他人犯繼續受其鼓動，發生難以控制的危險。

楊員強調，當下情況危急、緊張、高壓，劉男較為高壯又越矩不受控，他才會執勤過當，事件過後已深切反省，且經學長姐的指教已掌握正確執行勤務要點，絕對不會再犯，請求法官給他繼續服務的機會。

懲戒法院指出，控制台主審證稱當下沒有想要有動作，但楊員冒然施以強制力，以過肩摔、拳腳交加制伏劉男後，以手銬強行將其帶出另行隔離戒護，顯已逾越戒護必要程度，屬違失行為。

懲戒法院審酌楊員任職僅年餘，一時失慮，且於事後已表悔意，評議後判記過一次，可上訴。

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