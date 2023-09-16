為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒駕開曳引車沿路闖紅燈稱腳麻不好剎車 警：最重罰12萬5400元

警方扣車。（讀者提供）

警方扣車。（讀者提供）

2023/09/16 09:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄警方今表示，1名劉姓男子駕駛1輛曳引車行經鳳山區過埤路要北上台中，竟沿路連闖數個紅燈，警方將他攔下盤查，劉男竟稱腳麻不好踩剎車，酒測值又超標，求警開闖紅燈就好，警方怒斥太危險，酒駕當場扣車開罰3萬至12萬元，並針對闖紅燈加碼開罰1800至5400元。

鳳山分局過埤派出所警員前夜巡邏行經鳳山區過埤路時，發現有1輛曳引車沿路闖紅燈都沒停，警方趕緊上前攔查示意停車，駕駛劉男（62歲）下車時腳還一跛一跛，稱「腳在痛、麻麻的，不好踩剎車啦！」

警方詢問劉男要開車去哪裡？劉男表示要開去中部，警方又問「你腳這樣怎麼開去中部！」怒斥沿路闖紅燈實在太危險！

過程中警方聞到劉男身上有酒味，使用酒精感知器測試馬上有反應，劉男才坦承「剛剛有喝1杯保力達」，並表示可否開他闖紅燈罰單就好，警方依規定對劉男酒測，酒測值每公升0.24毫克超標，當場依規定扣車，並開罰3萬至12萬元。

此外，劉男駕車沿途闖紅燈，違反道交條例第53條第1項規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處1800至5400元罰鍰。

鳳山分局呼籲民眾，切勿心存僥倖酒後駕車，不僅自身安全堪慮，且容易危害到其他用路人安全，如有飲酒情形可請代駕或搭乘大眾交通工具，以保障生命安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

劉男駕大車沿路闖紅燈，竟稱腳麻不好踩剎車，酒測值又超標，警斥太危險，最重可罰12萬5400元。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

劉男駕大車沿路闖紅燈，竟稱腳麻不好踩剎車，酒測值又超標，警斥太危險，最重可罰12萬5400元。（讀者提供）（記者陳文嬋攝）

劉男駕大車沿路闖紅燈，竟稱腳麻不好踩剎車，酒測值又超標，警斥太危險，最重可罰12萬5400元。（讀者提供）

劉男駕大車沿路闖紅燈，竟稱腳麻不好踩剎車，酒測值又超標，警斥太危險，最重可罰12萬5400元。（讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
掛註銷車牌拒受檢落跑 警逮捕法辦加21張紅單開罰近10萬
2023/09/14 11:39

掛註銷車牌拒受檢落跑 警逮捕法辦加21張紅單開罰近10萬
被譏「遇到廟會猴子就自動眼盲」 警方：已開57張罰單
2023/08/31 12:38

被譏「遇到廟會猴子就自動眼盲」 警方：已開57張罰單

國賓改建案 改寫中山北天花板價
男酒駕跑400公尺被壓制 拒測、違規、無照噴飛約20萬元
2023/08/21 10:41

男酒駕跑400公尺被壓制 拒測、違規、無照噴飛約20萬元
越南移工無照酒駕 騎車闖紅燈撞倒婦人被警壓制
2023/08/20 11:00

越南移工無照酒駕 騎車闖紅燈撞倒婦人被警壓制

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播