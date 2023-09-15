台南假車禍真押人 澎湖落網3人聲押、1人入監

2023/09/15 00:48

〔中央社〕陳姓男子疑因金錢糾紛，10日在台南永康遭人利用假車禍跨海押至澎湖，隔天台灣本島落網3人中，2人收押，1人交保，警方13日又在澎湖逮獲4人，南檢昨晚聲押3人，1人歸案入監。

台南地檢署指出，專案小組偵辦擄人強押至澎湖案，涉案2名黃姓嫌犯12日聲押獲准，另名張姓嫌犯以新台幣2萬元交保。

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專案小組循線至澎湖逮捕共犯4人，南檢昨晚訊後，徐姓嫌犯因被通緝，直接送監服刑。檢方同時向台南地方法院聲押2名穆姓嫌犯及許姓嫌犯等3人。

台南市58歲陳姓男子10日晚上駕車行經台南市永康區時，遭人以機車製造假車禍押走，一路往北被送到雲林，再跨海押至澎湖，陳男汽車當下被開走送到屏東藏匿，押人汽車則在台南市山區焚毀。

警方當時獲報趕到假車禍現場，卻未發現肇事雙方，更有目擊者指出有人被押走，驚覺全案有異，立刻調閱監視器，全力追緝，11日先在台灣本島逮捕2名黃姓嫌犯及張姓嫌犯，依法移送。

警方13日下午又在澎湖逮捕徐姓、許姓及2名穆姓嫌犯共4人，救出受傷陳男；警方初判，陳男及押人犯嫌雙方背景都不單純，疑涉金錢糾紛，有待釐清。（編輯：楊昭彥）1120915

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