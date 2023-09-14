認錯人？高雄凌晨「木棒隊」亂舞 衝撞、砸車波及無辜
2023/09/14 08:15
〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區福德三路與四維一路口今天（14日）凌晨近1點竟有「木棒隊」攔車衝撞、持刀棍砸車，涉嫌動手的2車9人誤認受害2車是之前發生口角的對象，以為對方是要來惹事，就上前攔車，過程中波及1名女機車騎士被撞倒、手腳擦挫傷送醫。
據了解，肇事的犯嫌2車9人約1、2週前在他處喝酒時，曾與人發生口角糾紛，今天凌晨，犯嫌一夥人在福德三路聚點聚會時，見受害的2輛車行經，以為當時糾紛對象來惹事，其中4人分別駕駛2輛車上前攔車，其餘5人也徒步追上，過程中，2輛受害車輛中1輛乘隙開走，另1輛要開走時擦撞1輛機車，後又遭對方車輛衝撞，並持刀棍狠砸，造成車輛嚴重毀損。
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警方表示，員警獲報到場時，砸車嫌犯已逃逸，據受害車輛駕駛指稱，根本不認識對方，晚間與友人各開1車相約吃飯，未料行經此路口卻遭人攔車衝撞和砸車，幸好在人在車上未受傷。
苓雅警分局偵查隊與刑大偵5隊共組專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦，經鎖定涉案2車，以車追人，於案發4小時內即時查緝6嫌到案，另持續追查餘未到案3嫌，也查扣犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀，全案將依刑法妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移送高雄地檢偵辦，並建請羈押。