認錯人？高雄凌晨「木棒隊」亂舞 衝撞、砸車波及無辜

受害駕駛向警方稱不認識對方。（民眾提供）

2023/09/14 08:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區福德三路與四維一路口今天（14日）凌晨近1點竟有「木棒隊」攔車衝撞、持刀棍砸車，涉嫌動手的2車9人誤認受害2車是之前發生口角的對象，以為對方是要來惹事，就上前攔車，過程中波及1名女機車騎士被撞倒、手腳擦挫傷送醫。

據了解，肇事的犯嫌2車9人約1、2週前在他處喝酒時，曾與人發生口角糾紛，今天凌晨，犯嫌一夥人在福德三路聚點聚會時，見受害的2輛車行經，以為當時糾紛對象來惹事，其中4人分別駕駛2輛車上前攔車，其餘5人也徒步追上，過程中，2輛受害車輛中1輛乘隙開走，另1輛要開走時擦撞1輛機車，後又遭對方車輛衝撞，並持刀棍狠砸，造成車輛嚴重毀損。

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警方表示，員警獲報到場時，砸車嫌犯已逃逸，據受害車輛駕駛指稱，根本不認識對方，晚間與友人各開1車相約吃飯，未料行經此路口卻遭人攔車衝撞和砸車，幸好在人在車上未受傷。

苓雅警分局偵查隊與刑大偵5隊共組專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦，經鎖定涉案2車，以車追人，於案發4小時內即時查緝6嫌到案，另持續追查餘未到案3嫌，也查扣犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀，全案將依刑法妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移送高雄地檢偵辦，並建請羈押。

肇事方先開著1輛白色攔住受害的2輛車。（民眾提供）

受害的藍車欲開走時，先是移車時擦撞到一旁停等紅燈的機車，後續在路口被肇事的另1輛車衝撞，肇事者多人持刀棍上前助陣砸車。（民眾提供）

警方在案發後發4小時內查緝6人到案，3人追緝中，也查扣到犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀。（民眾提供）

受害的藍車遭衝撞後，又遭對方2車9人持刀棍砸車。（民眾提供）

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