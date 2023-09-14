為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

認錯人？高雄凌晨「木棒隊」亂舞 衝撞、砸車波及無辜

受害駕駛向警方稱不認識對方。（民眾提供）

受害駕駛向警方稱不認識對方。（民眾提供）

2023/09/14 08:15

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區福德三路與四維一路口今天（14日）凌晨近1點竟有「木棒隊」攔車衝撞、持刀棍砸車，涉嫌動手的2車9人誤認受害2車是之前發生口角的對象，以為對方是要來惹事，就上前攔車，過程中波及1名女機車騎士被撞倒、手腳擦挫傷送醫。

據了解，肇事的犯嫌2車9人約1、2週前在他處喝酒時，曾與人發生口角糾紛，今天凌晨，犯嫌一夥人在福德三路聚點聚會時，見受害的2輛車行經，以為當時糾紛對象來惹事，其中4人分別駕駛2輛車上前攔車，其餘5人也徒步追上，過程中，2輛受害車輛中1輛乘隙開走，另1輛要開走時擦撞1輛機車，後又遭對方車輛衝撞，並持刀棍狠砸，造成車輛嚴重毀損。

警方表示，員警獲報到場時，砸車嫌犯已逃逸，據受害車輛駕駛指稱，根本不認識對方，晚間與友人各開1車相約吃飯，未料行經此路口卻遭人攔車衝撞和砸車，幸好在人在車上未受傷。

苓雅警分局偵查隊與刑大偵5隊共組專案小組，並報請高雄地檢檢察官指揮偵辦，經鎖定涉案2車，以車追人，於案發4小時內即時查緝6嫌到案，另持續追查餘未到案3嫌，也查扣犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀，全案將依刑法妨害秩序、毀損及恐嚇等罪移送高雄地檢偵辦，並建請羈押。

肇事方先開著1輛白色攔住受害的2輛車。（民眾提供）

肇事方先開著1輛白色攔住受害的2輛車。（民眾提供）

受害的藍車欲開走時，先是移車時擦撞到一旁停等紅燈的機車，後續在路口被肇事的另1輛車衝撞，肇事者多人持刀棍上前助陣砸車。（民眾提供）

受害的藍車欲開走時，先是移車時擦撞到一旁停等紅燈的機車，後續在路口被肇事的另1輛車衝撞，肇事者多人持刀棍上前助陣砸車。（民眾提供）

警方在案發後發4小時內查緝6人到案，3人追緝中，也查扣到犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀。（民眾提供）

警方在案發後發4小時內查緝6人到案，3人追緝中，也查扣到犯案的7支木棍、1把西瓜刀和1把短刀。（民眾提供）

受害的藍車遭衝撞後，又遭對方2車9人持刀棍砸車。（民眾提供）

受害的藍車遭衝撞後，又遭對方2車9人持刀棍砸車。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
平鎮6惡煞持球棒砸車鳥獸散 遭逮竟稱「砸錯車」
2023/09/05 17:17

平鎮6惡煞持球棒砸車鳥獸散 遭逮竟稱「砸錯車」
嫌他騎太慢 火爆男竟涉嫌結夥砸爛機車
2023/09/04 16:38

嫌他騎太慢 火爆男竟涉嫌結夥砸爛機車

人口紅利加持青埔水岸宅稀有最有價
影片曝光！外國人遊花東遭遇「球棒隊」 路怒男飆國罵：沒被揍過？
2023/08/29 21:26

影片曝光！外國人遊花東遭遇「球棒隊」 路怒男飆國罵：沒被揍過？
獨家》「開鎖達人」145萬新車才買2周 慘遭砸毀偷無線電
2023/08/29 20:23

獨家》「開鎖達人」145萬新車才買2周 慘遭砸毀偷無線電

董至成越喝越瘦 抗中年危機狂甩15公斤
高雄10餘人持棒砸車 警查獲多人法辦
2023/07/26 17:35

高雄10餘人持棒砸車 警查獲多人法辦
幫派糾紛？高雄傳「球棒隊」砸車 被害人猛按喇叭求救
2023/04/18 10:13

幫派糾紛？高雄傳「球棒隊」砸車 被害人猛按喇叭求救
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播