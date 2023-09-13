被叭1聲火大！台中男追車亮槍 恐嚇「偵防車」下場曝

陳男降下車窗亮槍威嚇。（警方提供）

2023/09/13 23:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局保安大隊一輛偵防車今年5月外出洽公途中，見陳姓男子開車違規，按了1聲喇叭示警，陳男竟追上前搖下車窗亮槍，警方當晚就逮人，起出1把空氣槍，經鑑定雖無殺傷力，陳男仍被依恐嚇罪判3個月徒刑，可上訴。

台中市警局保安大隊今天提供當天行車紀錄器畫面，第一中隊長李承璽說明案情，今年5月15日下午4點左右，中隊謝姓警員駕駛偵防車執行公務，途中行經潭子區環中東路與福貴路口時，發現前方30歲陳男駕駛的白色自小客車在快車道臨停，已有影響其他用人安全之虞，謝員按了1聲喇叭提醒。

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此舉引起陳男不滿，加速追上，趁偵防車在下個路口停等紅燈時，陳男超前停車，降下副駕車窗，手伸出車外持槍比劃威嚇。這已涉及恐嚇公眾往來車輛駕駛人，謝員立即通報大隊部查處，案經分隊長王中和率同仁根據車號「以車追人」，掌握陳男身分，當晚循線前往查緝。

陳男剛好準備外出購物，警方立即攔下盤查，經陳男同意搜索，在副駕駛座置物箱起獲仿貝瑞塔手槍1支、彈匣1個、瓦斯CO2鋼瓶1瓶及BB彈1瓶，全案依涉嫌恐嚇及違反社會秩序維護法函送偵辦，法院審酌陳男有類似前科，可見此次非一時失慮、偶然發生，應依法加重其刑。

考量陳男無法克制情緒衝動，因細故恐嚇警方，侵害對方精神，但犯後坦承等一切情狀，依恐嚇罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。

對於判決，保大說，民眾因細故持仿造槍支恐嚇往來公眾，致生危害於公安，實不可取，警方絕不坐視不法行為挑戰公權力，員警秉持嚴正執法、鍥而不捨，務必將不法分子繩之以法，維護市民安心的生活環境。

陳男所開白色轎車。（警方提供）

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