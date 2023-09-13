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25歲青年父早逝、母改嫁 鄰居夫婦聲請收養……法官不准

鄭氏夫婦不忍鄰家青年父親早逝、母親改嫁，向法院聲請收養青年，被屏東地院駁回。（記者李立法攝）

鄭氏夫婦不忍鄰家青年父親早逝、母親改嫁，向法院聲請收養青年，被屏東地院駁回。（記者李立法攝）

2023/09/13 20:39

〔記者李立法／屏東報導〕洪姓單身青年的父親早逝、母親改嫁另組家庭，鄭氏夫婦以不忍洪男未曾享有過正常家庭天倫之樂為由，向法院聲請收養洪男，已經成年的洪男也表達願被收養及更改姓氏意願，屏東地院審理後，認為不符收養要件，駁回鄭氏夫婦的聲請。

25歲洪姓青年的父親在其年幼時早逝，母親也改嫁另組家庭，鄭氏夫婦是洪男的鄰居，認為洪男自幼無其他兄弟姊妹陪伴、互相扶持，不忍洪男未曾享有過正常家庭的天倫之樂，因而欲收養洪男，且洪男的生母亦表示贊同，故請求法院准予收養洪男。

屏東地院認為，司法機關於認可成年收養時，除應審酌當事人動機與目的是否符合道德、法律的正當性外，亦應調查收養當事人間是否存有因長期共同生活、相互扶持依靠而產生宛若事實上親子關係等事實，來判斷是否確有成立成年收養必要性，以避免不法濫用，從事其他脫法行為或企圖追求財產上效果的虛偽等情事。

法官認為，鄭氏夫婦與洪男之間並無共同生活的事實，亦缺乏相互照顧依附情感關係的存在，難認彼此存有如同父母子女間深厚、穩固的親情連結，因此，並不符合收養的實質要件，應予駁回。

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