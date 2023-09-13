友人竟是通緝犯！毒蟲借車開上街被警盯上 毒物露餡送辦
2023/09/13 19:41
〔記者王俊忠／台南報導〕台南市一名趙姓男子駕駛因案遭通緝友人的愛車，行經南市區健康路時，被眼尖的南市六分局員警發現車主通緝在案，警方即尾隨、俟機攔查車子，竟意外查獲趙男涉嫌持有1級毒品海洛英及2級毒品安非他命，訊後被依違反毒品危害防制條例送辦檢方。
南市警六分局大林派出所員警於9月12日凌晨巡邏時，在市區健康路1段發現1輛小客車行跡有異，員警以手提小電腦查詢車主身分發現竟然通緝在案，於是暗中尾隨後俟機攔停。
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駕車的趙姓男子被員警攔查，才發現自己居然借錯車了，原來其車主好友竟然是名通緝犯，因此讓自己被眼尖的警察盯上。警方盤查過程中發現趙男神情、說話口氣都很不自然，員警積極開導勸說，趙男自知難逃法網，就主動交付海洛英與安非他命毒品，被帶回偵辦。
南市警六分局長許敏能表示，對於大林所員警能落實勤務，線上主動盤查可疑人、車，進而查獲毒品，值得肯定。查緝毒品是目前治安工作重要的一環，為維護地方治安及遏阻毒品戕害國人健康，對毒品犯罪會持續加強查緝，並針對查獲毒品案件會向上溯源，以根絕毒品來源。