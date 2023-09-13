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桃市抽選明年度備選國民法官 6600人名冊送交地院選任

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

2023/09/13 13:26

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民法官法於今年元旦上路，桃園市首件國民法官參審案已於9月初宣判，桃市府民政局今天上午於民政局戶政科，公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，民政局表示，抽出的備選國民法官初選人數共6600人，將製成初選名冊送交桃園地院，再排除不具備資格者、法定情形不得選任者後，從中選任出國民法官。

抽選程序由民政局副局長藍品畯擔任主席，宣讀抽選基本事項後，由指定人員以電腦操作戶役政資訊系統隨機抽選，此次抽選範圍為桃園地院指定基準日今年9月5日（含5日）設籍人口，經過篩選符合年滿23歲且連續居住4個月以上的桃園市民，具備資格者共計180萬7863人，再依桃園地院估算數，抽選出備選國民法官初選人數共6600人。

民政局表示，會中邀請桃園地院庭長張宏任、桃園地檢署檢察官李孟亭及桃園律師公會秘書長劉衡律師到場見證，抽出的備選國民法官初選人數將製成初選名冊送交桃園地院，並從中選任出國民法官。

桃園市首件國民法官參審案已於9月初宣判，桃園市27歲男子錢韻丞於去年12月24日晚間，在住處因電燈未關問題與劉姓小舅舅發生糾紛，憤而持切肉刀刺、砍劉男致重傷送醫不治，桃園地檢署依家庭暴力罪之殺人案件將錢男提起公訴，案為最輕本刑10年以上重罪，排定為桃園地院首件國民法官參審案件，錢男被判處15年8月徒刑，可上訴。

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

桃市府民政局公開隨機抽選桃園地院明年度備選國民法官初選名冊，共抽出6600人。（桃市府民政局提供）

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