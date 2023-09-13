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我老婆快要生了 警協助開道送醫

黃男駕車向警車閃大燈，原來是車上的妻子快生了。（圖由民眾提供）

黃男駕車向警車閃大燈，原來是車上的妻子快生了。（圖由民眾提供）

2023/09/13 10:11

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨5點左右，台中市東勢警分局員警巡邏行經東勢區豐勢路與第一橫街口時，後方1輛小客車停閃大燈，警方下車詢問，車主急表示，因太太羊水破了快生了，希望警車開道協助送醫，員警立即開啟警示燈、鳴警笛、加足馬力，火速將黃男夫婦帶往豐原區新惠生醫院，25分鐘的車程12分鐘即安全抵達。

今天凌晨5點左右，東勢派出警員王志堯、詹祐祥巡邏行經東勢區豐勢路與第一橫街口時，後方1輛小客車一直對前方警車閃大燈，員警正想停車詢問時，車主黃男（36歲）立即到警車旁求援指出，車上太太張女（36歲）的羊水破了，要生了，希望警方協助開道送醫。

警方獲知趕緊要黃男跟著警車，隨即開啟警示燈、鳴警笛、加足馬力，火速將黃男夫婦帶往豐原區新惠生醫院，15公里的路程原本需時25分鐘，在12分鐘內即抵達，順利由院方接手；黃男對此表示萬分感謝，稱有遇上警察真好。

東勢派出所所長藍忠明表示，若需緊急救護仍應優先請求具專業知識、能力的119救護人員協助，能初步得到合適的救護。另提醒用路人，如在開車途中聽到消防、救護、警備車警號時應立即避讓，使救火、救人、救災等工作能夠順利進行。

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