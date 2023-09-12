彰化警界大風吹！ 蕭志旺偵破「輪胎大王」骨灰罈勒贖案 調陞秘書科局員

偵破「輪胎大王」骨灰罈勒贖案，彰化縣員林偵查隊長蕭志旺調陞秘書科局員。（資料照）

2023/09/12 16:13

〔記者劉曉欣／彰化報導〕冥冥之中有保佑？彰化縣警局今天公布最新人事大調動，其中，最受矚目的就是員林偵查隊長蕭志旺，調陞秘書科局員，而蕭志旺今年在偵破「輪胎大王」羅結骨灰罈勒贖案時就強調，受理案件就抱持「一定要把阿伯救出來」決心，終於毫髮無傷成功救下「人質」。

蕭志旺今年57歲，2013年擔任偵查隊副隊長，2014年為彰化縣刑警大隊組長，2015年起先後在鹿港、溪湖、員林等分局擔任偵查隊長，經過10年刑事幹部的歷練，在這波人事調動，調陞秘書科局員，許多人都認為實至名歸，尤其是今年偵破骨灰罈勒贖案，果然冥冥之中有保佑。

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蕭志旺表示，這起骨灰罈勒贖案是從警生涯第一次碰到，當初獲報得知嫌犯綁架的「對象」非常傻眼，但立即成立專案小組，採用綁票規格來調查，秉持「活要見人，死要見骨灰」來跟歹徒斡旋，確認骨灰罈「人質」無異樣，火速進而逮捕主謀凃男，並把羅結的骨灰罈安全無恙找回來，也是員林偵查隊長任內非常難忘的案子。

彰化縣警局今天公布最新一波人事調整案，調動名單如下：

員林分局偵查隊隊長蕭志旺調陞秘書科局員、刑事警察大隊偵查第二隊隊長李旺興調任員林分局偵查隊隊長。

員林分局偵查隊警務員兼副隊長吳建明調任刑事警察大隊偵查第二隊隊長、刑事警察大隊偵查第四隊警務員林師賢調任員林分局偵查隊警務員兼副隊長。

和美分局偵查隊警務員兼副隊長陳家鴻調任刑事警察大隊警務員、鹿港分局鹿港派出所警務員兼所長蔡兆榮調任和美分局偵查隊警務員兼副隊長。

員林分局莒光派出所警務員兼所長蔡文淦調任鹿港分局鹿港派出所警務員兼所長、北斗分局北斗派出所警務員兼所長廖大雄調任員林分局莒光派出所警務員兼所長。

北斗分局埤頭分駐所警務員兼所長林聖智調任北斗分局北斗派出所警務員兼所長、和美分局線西分駐所警務員兼所長鄭鎮國調任北斗分局埤頭分駐所警務員兼所長。

保安科警務員林宗延調任和美分局線西分駐所警務員兼所長、秘書科支援督察科警務員莊世煜調任溪湖分局埔鹽分駐所警務員兼所長。

彰化縣警局今天公布最新一波人事調動，共有員林分局偵查隊隊長蕭志旺調陞秘書科局員等12人調動。（記者劉曉欣攝）

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