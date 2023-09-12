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國6半聯結車拖車輪軸斷裂致輪胎分離 幸未釀追撞

國道6號驚見輪胎趴趴走，熱心駕駛以輪胎追車，在國姓1號隧道內發現1部半聯結車拖車缺了輪胎，趕緊狂按喇叭示意停車處理。（民眾提供）

國道6號驚見輪胎趴趴走，熱心駕駛以輪胎追車，在國姓1號隧道內發現1部半聯結車拖車缺了輪胎，趕緊狂按喇叭示意停車處理。（民眾提供）

2023/09/12 14:39

〔記者佟振國／南投報導〕國道驚見孤輪趴趴走！南投縣國姓鄉國道6西向21.5公里，昨夜有轎車駕駛開車路過，竟然發現有輪胎從外側車道橫向滾進內側車道，後方其他車輛紛紛減速閃避，所幸未釀追撞，熱心駕駛則是「以胎追車」，終於發現疑似拖車輪軸斷裂以致輪胎分家的半聯結車，趕緊按喇叭示意半聯結的駕駛停車處理，國道7隊員警獲報也協助排除掉落物才化險為夷，但半聯車駕駛得為此挨罰，處1000元至6000元罰鍰。

國道7隊快官分隊表示，昨晚8點多員警執行巡邏勤務，在國6西向22K處發現半聯結車停靠路肩進行了解，駕駛表示因引擎過熱暫靠路肩，為維護交通安全與避免後車不慎追撞，員警協助警戒，直到半聯結車引擎溫度下降駛離。

沒想到麻煩還沒結束，其他開車路過駕駛在國6西行線21.5K處竟發現1個輪胎緩慢從外側車道橫向滾進內側車道，紛紛減速閃避，所幸未釀追撞或其他事故，熱心駕駛則是「以胎追車」，沿途察看有無大型車的輪胎掉落，果真在國姓1號隧道內發現1部半聯結車的拖車缺了輪胎，趕緊按喇叭提醒司機在出隧道後停車處理，再被巡邏的國道員警發現。

經初步檢查是半聯車的拖車輪軸斷裂，導致輪胎脫落，警車則在後方警戒並設法排除掉落輪胎下國姓交流道，才化險為夷，但半聯結車駕駛的行為則已違反道路交通管理處罰條例30-1條，可處1000元至6000元罰鍰。

國道警方呼籲用路人平時做好車輛定期保養，上路前檢查車況，若行進中發現有異常，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員應儘速下車至護欄外或安全處所待援，並利用1968專線或110通報處理。

南投縣國姓鄉國道6號西向21.5K，昨晚有大型車輪胎脫落，在路上滾動，嚇壞後方駕駛。（民眾提供）

南投縣國姓鄉國道6號西向21.5K，昨晚有大型車輪胎脫落，在路上滾動，嚇壞後方駕駛。（民眾提供）

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