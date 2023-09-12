雙箭齊發！追查「基泰大直」政風處面談建管處、都發局公務員

基泰建設的「基泰大直」建案疑因施工不當，本月7日因連續壁崩坍導致鄰房塌陷。（資料照）

2023/09/12 10:26

〔記者錢利忠／台北報導〕基泰建設建案「基泰大直」施工不慎導致鄰宅傾毀，全案經民進黨台北市議員王世堅向台北地檢署告發後，北檢交由廉政署北部地區調查組啟動偵查；據了解，廉政署「雙管齊下」，已分別啟動偵查、政風，北調組追查刑事不法，北市府政風處則鎖定承辦該建案建築審查等流程的北市府各局處，展開行政調查、密集面談中。

針對告發人北市議員王世堅、陳怡君質疑，該建案的受損鄰宅屋主，早在8個月之前即陳情有屋損情況，北市建管處、都發局卻做基泰的靠山，幫基泰背書稱「工地安全無虞，鄰房損害與施工無關，所以工地不予列管」，以致基泰於9月大規模開挖，釀成嚴重工安事件，質疑其中是否有人謀不臧及官商勾結。

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而根據「政風機構執行行政調查作業要點」規定，政風機構執行行政調查時，基於調查事實及證據，如有必要，可請檢舉人、被檢舉人、第三人或其他相關人員，提供文書、物品、電磁紀錄或相關資料。

對此，廉政署除了由北調組負責偵蒐有無涉及刑事不法的事證外，另同步指派政風單位北市府政風處，除調閱該建案相關文件之外，也就建築審查、建照核發、工地興建等諸多環節，逐層、逐一面談經辦過該建案的北市府公務員。

王世堅昨也公布基泰委託儀大工程顧問公司於7月26日提供給北市都發局的監測報告，當時基泰已施做完連續壁，還未開挖，但監測報告中的地面沉陷點、建物沉陷點、建物傾斜等3數值，已超過警戒值，報告結論說明「部分監測儀器已超出警戒值」。質疑基泰未做任何的補救措施，北市建管處、都發局也稱「工地安全無虞，鄰房損害與施工無關，所以工地不予列管」，以致最後釀成此次災禍。王已將該份監測報告提供給北檢。

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