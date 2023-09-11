9/11 威力彩23摃 今彩539頭獎開出2注獎皆落台南

今晚（9月11日）開獎的第112000217期今彩539頭獎開出2注，第112000073期威力彩、第112000217期雙贏彩頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/09/11 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月11日）開獎的第112000217期今彩539頭獎開出2注，由台南市永康區大灣里大灣路294號1樓「超旺彩券行」及台南市新營區王公里民治路24之6號1樓「穩發彩券行」開出，第112000073期威力彩、第112000217期雙贏彩頭獎均摃龜。

第112000073期威力彩中獎號碼為「第一區：11、12、20、27、28、31」，第二區：01」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，每注可得4140萬5692元；參獎12注中獎，每注可得15萬元；肆獎91注中獎，每注可得2萬元；伍獎547注中獎，每注可得4000元；陸獎3916注中獎，每注可得800元；柒獎7307注中獎，每注可得400元；捌獎4萬450注中獎，每注可得200元；玖獎5萬696注中獎，每注可得100元；普獎9萬13注中獎，每注可得100元。

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第112000073期38樂合彩中獎號碼為「11、12、20、27、28、31」，五合摃龜；四合7注中獎，每注可得6萬7500元；三合72注中獎，每注可得5750元；二合1589注中獎，每注可得750元。

第112000217期雙贏彩中獎號碼為「02、04、06、08、10、11、13、14、15、16、20、24」，頭獎摃龜；貳獎2注中獎，可得10萬元；參獎128注中獎，每注可得500元；肆獎2334注中獎，每注可得100元。

第112000217期今彩539中獎號碼為「06、12、31、33、39」，頭獎2注中獎，每注可得800萬元；貳獎142注中獎，每注可得2萬元；參獎5964注中獎，每注可得300元；肆獎7萬2914注中獎，每注可得50元。

第112000217期39樂合彩中獎號碼為「06、12、31、33、39」，四合1注中獎，可得21萬2500元；三合148注中獎，每注可得1萬1250元；二合9417注中獎，每注可得1125元。

第112000217期3星彩中獎號碼為「530」，正彩29注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000217期4星彩中獎號碼為「4597」，正彩2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自「台灣彩券官網」）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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