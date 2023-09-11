台中老婦雨天騎車迷航11小時油箱快見底 警及時車陣中尋獲

員警在車陣中發現迷航的張婦。（警方提供）

2023/09/11 14:28

〔記者許國楨／台中報導〕台中市張姓7旬老婦上週六自住處騎車外出後迷途，警方獲報循線調閱路口監視器，並同步通報線上巡邏警網積極找尋，終於在一處路口車陣中認出尋獲，此時張婦已在市區迷航11小時，除機車油箱快見底更因雨中飢寒交迫，員警趕緊將她帶回警所並提供熱水通知家屬，結束這場驚魂。

經查，74歲張婦當天上午趁家人不注意獨自騎車離開西區住處，直到傍晚仍不見人影加上下起大雨，心急如焚家屬立刻到第一分局公益派出所報案求助，員警根據機車車牌循線調閱路口監視器，發現張婦一路騎到北屯區瀋陽路一帶後便迷失方向，不斷在附近繞圈子徘徊。

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所長楊明勳在確認相對位置後緊盯移動方向，立刻派遣線上警網前往尋找，巡邏中員警陳志欣、甘绍甫隨後在西屯區甘肅路與重慶路口停等紅綠燈時，在車陣中發現已迷航11小時的張婦身影趨前攔下，此時機車油箱已快見底，幸好即時被員警尋獲，否則機車無法騎乘改為步行或停在路旁，恐增加找尋困難度。

員警先將張婦帶回所內休息，唯恐她長時間冒雨騎車感冒，趕緊暖心遞上茶水供其飲用，並通知家屬前來接返；分局長吳燕山呼籲，若家中有失智、精神疾病或年長者，應予以配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可申請「預防走失愛心手鍊」，或至各分局偵查隊申請建立指紋檔，俾利員警發現時可第一時間確認走失者身分，協助返家。

員警將張婦帶回所內，通知家屬接返。（警方提供）

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