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好驚險！國6北山交流道大貨車撞護欄 車頭、車斗「折甘蔗」

南投縣國姓鄉國道6號東行線北山交流匝道，上午發生大貨車失控衝撞護欄事故，車頭、車斗險些分家。（民眾提供）

南投縣國姓鄉國道6號東行線北山交流匝道，上午發生大貨車失控衝撞護欄事故，車頭、車斗險些分家。（民眾提供）

2023/09/11 13:34

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉國道6號東行線北山交流道匝道，上午發生大貨車疑似下坡煞車不當，導致車輛失控，車頭擦撞護欄，車斗向前推撞事故，所幸駕駛沒有受傷，也未波及其他人車，但大貨車車頭、車斗宛如「折甘蔗」，佔據整個匝道，場面超驚險，其他車輛也無法通行，直到上午11點才排除恢復通行。

據了解，1部大貨車上午近9點行經國道6號東行線北山交流道匝道彎道，車頭失控擦撞右側護欄，呈90度偏移，後方車斗則向前推撞，所幸駕駛沒有受傷，也沒有波及其他人車，但是車頭、車斗宛如「折甘蔗」卡在匝道上動彈不得，要下北山交流道的車輛無法通行，只能改由國姓或愛蘭交流道下再接台14線中潭公路行駛。

國道7隊員警到場處理，透過其他車輛拖吊，約在2個小時上午11點將事故障礙排除，研判是駕駛在下坡彎道煞車等操作不當而失控釀禍，詳細肇事原因還要進一步調查釐清。

國道6號北山交流道於2013年11月完工啟用，為東出西進的簡易型匝道，由於沿著種瓜溪谷興建且腹地狹小，總長2公里的匝道在溪谷蜿蜒而上，才能與主線銜接，有30餘支墩柱，墩柱最高達55公尺，也十分壯觀。

大貨車在國6北山交流道匝道彎道失控衝撞護欄，車頭、車斗宛如「折甘蔗」。（民眾提供）

大貨車在國6北山交流道匝道彎道失控衝撞護欄，車頭、車斗宛如「折甘蔗」。（民眾提供）

事故大貨車卡在國道6號北山交流道匝道上動彈不得。（民眾提供）

事故大貨車卡在國道6號北山交流道匝道上動彈不得。（民眾提供）

國道6號北山交流道於2013年11月完工啟用，沿種瓜溪谷興建，因腹地狹小，2公里的匝道在溪谷蜿蜒而上，最高墩柱也達55公尺。（資料照）

國道6號北山交流道於2013年11月完工啟用，沿種瓜溪谷興建，因腹地狹小，2公里的匝道在溪谷蜿蜒而上，最高墩柱也達55公尺。（資料照）

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