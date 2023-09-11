遊艇大亨配備「吉利服」 原來他是軍情局退役中校

「遊艇大亨」張志傑犯下性侵案被判刑9年、卻畏罪潛逃，警方到他的藏身處搜索，意外發現還有一套用來野外偽裝的「吉利服」（右）。（記者王冠仁翻攝）

2023/09/11 12:43

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下藥性侵判9年畏罪潛逃 遊艇大亨張志傑竟攜槍企圖拒捕

〔記者王冠仁／台北報導〕「遊艇大亨」張志傑犯下性侵案被判刑9年、卻畏罪潛逃還企圖駁火反抗，警方到他的藏身處搜索，意外發現除了有槍有彈，還有防彈背心、逃生索、開山刀、電擊器等裝備，甚至還有一套用來野外偽裝的「吉利服」（ghillie suit）。原來張志傑是軍情局退役中校，受過相關軍事訓練，自己也熱衷蒐集裝備，只是沒料到卻拿來應用在逃亡上。

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據了解，張志傑曾在軍情局任職，還曾派駐到美國、法國、墨西哥等處，官拜中校退伍。他退伍後在台北市創立「幸福遊艇有限公司」，業界都稱他是「張約翰」；他還購入法國製的39呎豪華大型雙體帆船，提供頂級VIP客製化航程，船隻曾出現在許多偶像劇中。

警方調查，張志傑去年6月中因犯性侵案被台北地院判有期徒刑9年後，就沒有依規定到住處轄區的派出所報到，自此人間蒸發，直到本月初才被警方逮捕。1年多的逃亡生涯中多半是靠女朋友接濟，先後有2名女友幫忙，出面幫忙租屋、打點食衣住行。

張志傑約在半年前由現任女友幫忙在淡水一處偏僻民宅租屋，為了躲避警方追查，平時深居簡出，專門挑深夜、凌晨才敢出門。落網當天也是到深夜才出門，員警在其住處外埋伏，趁他返回時逮人，他一見警方出現拔腿就跑，還將腰間手槍上膛準備駁火，幸虧遭警方及時擒抱壓制。

警方此次逮捕張以後，回到其藏身處搜索，發現他平時就在窗邊架設脫逃繩索，準備隨時從窗戶逃逸。此外，警方還查扣了大量的裝備，包含藍波刀、登山刀、瑞士刀、電擊器、防彈背心、甚至還有一套「吉利服」。

資深刑警說，「吉利服」通常是狙擊手在野外作戰時，為了避免遭人發現的偽裝裝備；人一旦穿上「吉利服」，外觀看起來就像是布滿了樹枝、樹葉，在野外相當難以察覺。

據悉，張落網後，聲稱自己平時就有蒐集這些裝備的嗜好，至於槍枝他則推說是某位朋友寄放。警方認為其說詞避重就輕，不排除有其他幫手，目前正深入追查當中。

「遊艇大亨」張志傑犯下性侵案被判刑9年、卻畏罪潛逃還企圖駁火反抗。（記者王冠仁翻攝）

「遊艇大亨」張志傑犯下性侵案被判刑9年、卻畏罪潛逃，警方到他的藏身處搜索，意外發現還有一套用來野外偽裝的「吉利服」。（記者王冠仁翻攝）

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