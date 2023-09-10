玩命拖吊車「拖一載二」 司機大玩疊疊樂下場慘了

彰化縣溪州鄉有拖吊業者大玩「疊疊樂」，一次拖吊3台車輛上路，令一旁用路人嚇得紛紛閃避。（民眾提供）

2023/09/10 22:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕這是在表演特技嗎？彰化縣溪州鄉昨日有民眾行經中山路上時，發現一輛拖吊車大玩「疊疊樂」，竟然一次拖吊3台車輛，令一旁用路人看得目瞪口呆，擔心拖吊車輛失控耍尾，紛紛敬遠閃避，直呼「好危險」。警方表示，拖吊車業者已違反道路交通管理處罰條例，依法可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。

這段驚險拖吊過程都被後方駕駛行車記錄器拍下，發現黃色拖吊車的車斗上，先是載運一輛銀色轎車，後方再拖吊一部3噸半貨車，離譜的是，3噸半貨車車斗上面還載運一輛銀色轎車，且只用一根繩子綁著，但轎車明顯車身過長，有一大截都露出貨車車斗外面，行進間車輛不斷上下搖晃，令後方駕駛看得直冒冷汗。

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民眾也將影像貼文「社會事新聞影音」社群，有網友大呼「好危險」、「好像在表演特技」，也有人大讚「高手」，引起熱議。

據了解，該拖吊車業者拖運的是報廢車，因認為當時非上下班顛峰時間，路上車輛不多，也覺得這樣拖運沒有疊很高，為節省時間才會這樣拖吊，不過拖一輛車才賺1200元，這次罰金至少3000元起跳，認為得不償失，下次不敢了。

對此，彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示，拖吊車業者違反道路交通管理處罰條例第30條，載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險，可處車輛所有人3千元以上、1萬8千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，駕駛人違規記點2點。

彰化縣警察局交通隊副隊長許自強表示，拖吊車業者已違反道路交通管理處罰條例，可處3千元以上1萬8千元以下罰鍰。（記者陳冠備攝）

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