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大直受災戶聲請假扣押 律師：擔保金應可酌減

法務局今（10）天早上由副局長戴智琪與住戶進行座談會溝通，會後她表示，有關住戶希望假扣押擔保金由市府負擔，將於週一召集相關單位研議。（圖由台北市府提供）

法務局今（10）天早上由副局長戴智琪與住戶進行座談會溝通，會後她表示，有關住戶希望假扣押擔保金由市府負擔，將於週一召集相關單位研議。（圖由台北市府提供）

2023/09/10 17:32

〔記者楊國文／台北報導〕基泰建設於北市大直都更案因施工不當，造成鄰宅塌陷，北市府原本今天要替25戶房屋全倒的住戶聲請假扣押，臨時改由個別住戶提出聲請，將協助彙整所有住戶意見後，統一聲請假扣押，住戶認為無力負擔假扣押擔保金，盼由市府負擔；律師林曜辰表示，假扣押聲請人應該是被害住戶，並非北市府，至於擔保金部份，法院應該會考量到公共利益、住戶受害等情況，准予較低的擔保金額。

律師林曜辰指出，房屋受損、甚至全毀的受害人是屋主，假扣押的聲請人應是個別的屋主無誤，北市府若充當聲請人，假扣押案很可能會被駁回，因為北市府不是受災戶。不過，北市府的資源充份，可提供屋主聲請假扣押等相關法律協助事宜。

林曜辰表示，聲請假扣押若獲准，原則上須繳交3分之1的擔保金，但法官有裁量權可以酌減。法官若審酌此案與公共利益有關，屋主是無端的受害人，且受害明確、損失巨大，有的住戶甚至才繳交貸款不久即發生此意外，財務明顯有困難，擔保金有可能大幅降低。

屋主在繳交擔保金後，即可向法院民事執行處聲請強制執行，對基泰建設的存款、土地等資產進行查封，避免其脫產，以確保債權。

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