囂張！無照駕駛、攜毒、撂人襲警 9惡煞遭快打警力制伏

鄭男撂來7名友人助陣，與警方發生扭打。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/10 14:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊街頭發生襲警案件！32歲鄭姓男子今凌晨0時許開車載著友人行經新莊街頭，遭警方攔檢時，由於鄭男無照駕駛故拒不配合，甚至還打電話撂了7名友人到場助陣，並對警方動手，新莊警分局隨即出動24名快打支援警力到場，將現場所有人控制後強勢逮回，並在車上搜出毒品、武器等一大堆違禁品。

據了解，鄭男載著27歲友人張姓男子今凌晨駕車行經新莊區中環路、瓊泰路口，正好當時警方正於路口進行酒駕取締勤務，警方依規定請鄭男配合攔查，不料鄭男卻拒絕，並在車上打電話撂人助陣。

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沒幾分鐘，7名鄭男的友人趕抵現場，與警方爆發嚴重推擠，並堅持不配合攔檢，其中還有人動手往警方臉上揮拳，現場員警即刻叫上快打警力，24名支援警力迅速趕抵，隨即將現場連同鄭男、張男在內共9人壓制。

警方隨後搜查車輛，搜出毒品咖啡包24包、K他命2包、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等多項證物，原來鄭男等人是擔心無照駕駛被細查，違禁品會被發現，這才狗急跳牆撂人與警方扭打。

警詢時，鄭男承認毒品為他所有，但拒不承認販賣，也不願交代毒品來源，隨口稱是在「網路買的」，賣家資料則稱不知，警方對此將持續溯源。警詢後，依毒品、傷害」妨害公務等罪嫌，將鄭男等9人移送法辦，另對於鄭男無照駕駛部分也將依違反「道路交通管理處罰條例」開罰。

鄭男等共9人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

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