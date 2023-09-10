為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

囂張！無照駕駛、攜毒、撂人襲警 9惡煞遭快打警力制伏

鄭男撂來7名友人助陣，與警方發生扭打。（記者徐聖倫翻攝）

鄭男撂來7名友人助陣，與警方發生扭打。（記者徐聖倫翻攝）

2023/09/10 14:52

〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新莊街頭發生襲警案件！32歲鄭姓男子今凌晨0時許開車載著友人行經新莊街頭，遭警方攔檢時，由於鄭男無照駕駛故拒不配合，甚至還打電話撂了7名友人到場助陣，並對警方動手，新莊警分局隨即出動24名快打支援警力到場，將現場所有人控制後強勢逮回，並在車上搜出毒品、武器等一大堆違禁品。

據了解，鄭男載著27歲友人張姓男子今凌晨駕車行經新莊區中環路、瓊泰路口，正好當時警方正於路口進行酒駕取締勤務，警方依規定請鄭男配合攔查，不料鄭男卻拒絕，並在車上打電話撂人助陣。

沒幾分鐘，7名鄭男的友人趕抵現場，與警方爆發嚴重推擠，並堅持不配合攔檢，其中還有人動手往警方臉上揮拳，現場員警即刻叫上快打警力，24名支援警力迅速趕抵，隨即將現場連同鄭男、張男在內共9人壓制。

警方隨後搜查車輛，搜出毒品咖啡包24包、K他命2包、開山刀2把、西瓜刀1把、折疊刀2把、彈簧刀2把等多項證物，原來鄭男等人是擔心無照駕駛被細查，違禁品會被發現，這才狗急跳牆撂人與警方扭打。

警詢時，鄭男承認毒品為他所有，但拒不承認販賣，也不願交代毒品來源，隨口稱是在「網路買的」，賣家資料則稱不知，警方對此將持續溯源。警詢後，依毒品、傷害」妨害公務等罪嫌，將鄭男等9人移送法辦，另對於鄭男無照駕駛部分也將依違反「道路交通管理處罰條例」開罰。

鄭男等共9人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

鄭男等共9人遭警方移送法辦。（記者徐聖倫翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
汽車紅線違停遭攔查 花蓮警查獲大批槍械、子彈百發
2023/08/31 19:17

汽車紅線違停遭攔查 花蓮警查獲大批槍械、子彈百發
急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵
2023/08/10 19:33

急載美眉回家忘開大燈被攔 「無照男」車上一堆毒壞春宵

FERRAGAMO秋冬包潮人搶揹！
2男凍未條拉K開車窗飄臭味被逮 另無照駕駛等開罰6600元
2023/05/21 08:55

2男凍未條拉K開車窗飄臭味被逮 另無照駕駛等開罰6600元
衝撞民宅、毆人又襲警 刺青毒蟲遭制伏送辦
2022/10/05 11:26

衝撞民宅、毆人又襲警 刺青毒蟲遭制伏送辦

再升級！PP石墨烯：你的心聲我們聽到了
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播