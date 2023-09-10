丟檳榔渣罵無精子是報應 公然侮辱罪判拘40天

檳榔示意圖。（記者黃明堂攝）

2023/09/10 10:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東某清潔隊梁姓女子與黃姓男子細故發生爭執，梁女拿口中檳榔渣丟黃男，還以族語罵他「沒有精子是報應」！梁女不服台東地院一審以公然侮辱罪判拘役40天而提上訴，但被花蓮高分院駁回，維持原判。

黃男與梁女都在清潔隊從事回收車隨車工作，他說，去年3月間在工作時，梁女在多位同事面前，說他「吃父母親的錢、搶父母親的地，又搶被她的地種玉米，又說他喜歡偷東西」，更令他難忍的是，她又用母語說他沒有精子，所以沒有孩子是報應，然後拿嘴巴的檳榔渣丟到他臉上，旁邊的同事有聽到。

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梁女否認指控，並說自己因牙齒問題，已多年沒有吃檳榔，但同事則作證，梁女有罵也有拿檳榔渣丟黃男，且是丟到黃男的臉。台東地院一審法官審酌二人間因遺產土地糾紛而生爭執，梁女不思理性溝通解決，朝黃男面部丟擲檳榔渣，貶損黃男在社會上人格及地位之評價，且其犯後否認犯行，迄未獲黃男修補牙齒已於民國109年間戒除檳榔，且本案並無檳榔渣扣案，還找劉姓友人作證她多年未吃檳榔，但二審法官認為修補牙齒並不妨礙她吃檳榔，且同事也證稱她經常吃檳榔，駁回上訴。

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