離譜又荒唐！沒做筆錄卻亂蓋職名章 彰化警下場曝

懲戒法院一審判莊員降一級改敘。（記者吳政峰攝）

2023/09/09 21:04

〔記者吳政峰／台北報導〕彰化縣警局芳苑分局一名警備隊莊姓巡佐，2019年間在同仁製作的筆錄蓋上自己的職名章，又在自己製作的筆錄亂蓋同仁的職名章，荒唐之舉被抓包，依偽造文書罪送辦，一審雲林地院判刑1年3月，二審台南高分院給予緩刑5年；懲戒法院日前再判莊員降一級改敘。

判決指出，莊員2019年間承辦一名蔡姓組頭的賭博案，委由游姓同仁獨自詢問其中11名嫌疑人，游員詢問完畢並製作調查筆錄後，未在筆錄製作人欄位簽名或蓋章，即將交付莊員。未料莊員竟在該筆錄上「訊問人」及「紀錄人」欄，加蓋自己「巡佐莊XX」的職名章，不實登載「訊問人」及「紀錄人」，並移給芳苑分局偵查隊承辦人，移送雲林地檢署偵辦。

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有一次莊員獨自詢問2名嫌疑人並製作調查筆錄，未料筆錄做完後，莊員竟擅自拿取吳姓同事的職名章，盜用蓋印於筆錄的「紀錄人」欄位上，交付給芳苑分局偵查隊承辦人，再移送雲檢偵辦，吳員從頭到尾都被悶在鼓裡。

而後分局察覺有異，雲檢也發現怪怪的，調查後才知莊員搞鬼，依偽造文書罪起訴，一審雲院判他1年3月刑；二審台南高分院雖駁回上訴，但諭知緩刑5年，向公庫繳交20萬元，免入獄。內政部再把全案移請懲戒法院審理。

莊員辯稱當時因遭頻繁調動、忙中出錯而觸犯刑章，所犯情節尚非重大，且已於刑事判決確定後，向公庫繳納20萬元完畢，已因本次刑案遭停職3年9月在案，應無再予懲戒必要。

懲戒法院指出，莊員的違失行為破壞法紀，傷害人民對公務員信賴，嚴重損害政府信譽，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要。警察為正義之化身，人民保母，莊員負責打擊犯罪，維護社會治安，卻於2014年間酒駕，當時被處「降一級改敘」，理應有所警惕。

懲戒法院認為，莊員受懲罰後未學乖，竟再度觸犯偽造文書罪，違反義務程度非輕，行為次數又多，惟審酌其已坦白認過，相關筆錄的實質內容未經更改，日期判他降一級改敘，可上訴。

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