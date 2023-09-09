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首頁　>　社會

被右轉車擦撞沒停下來 衰騎士告「肇逃」敗訴

王姓機車騎士與開車的陳男擦撞後，王男第一時間沒停下來，事後告對方肇逃敗訴。（資料照，記者王捷攝）

王姓機車騎士與開車的陳男擦撞後，王男第一時間沒停下來，事後告對方肇逃敗訴。（資料照，記者王捷攝）

2023/09/09 00:37

〔記者王捷／台南報導〕王姓男子騎車載林女，與開車右轉的陳姓男駕駛擦撞，林女腳踝受傷，但王男並沒有馬上停下來，事後對離開現場的陳男提告肇事逃逸，陳男則辯稱不知道對方受傷才離開，法官認為陳男有肇事責任，不過王男沒停下來，陳男也不會知道林女有受傷，所以判陳男無罪。

去年5月，陳男去餐廳用餐，右轉要進入停車場，沒有注意右後方，與直行的王男擦撞，但他看王男繼續往前騎，以為只是小事，沒有理對方，彎進停車場，事後卻接到警方通知，坐在後座的林女腳踝擦傷，王男指控他撞傷人還肇事逃逸。

陳男否認有肇事逃逸，他認為是王男自己來撞他，而且發生擦撞後王男也沒停下來，他認為他們應該沒有事情，所以就直接把車開進停車場停車，他也不知道對方乘客有受傷，他不認為自己有肇事責任。

但是，經過事故鑑定會鑑定，陳男右轉沒有注意右側來車有肇責，但王男直行也應該注意前方也有肇責，法官從監視器畫面上發現，陳男辯稱說不知道對方受傷所以才離開有道理。

合議庭認為，刑法185條肇事導致傷亡逃逸，是行為人明明知道撞到人，或是可以預想得到肇事後會導致別人受傷，還想要逃逸，這樣才會成立，因為這件車禍是一個小擦撞，王男當時也沒有立刻做出反應，陳男的確有可能不知道後方乘客林女有受傷，加上沒有積極證據，所以判陳男無罪。

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