按摩竟遭指侵！女看護崩潰見男性就怕 包尿布才有安全感

女看護遭男按摩師性侵，身心重創。（情境照）

2023/09/08 23:20

〔記者吳政峰／台北報導〕女看護小夢（化名）身體痠痛，到桃園一間養生館按摩，江姓男按摩師以她有婦科問題為由，趁著按摩時揉胸和下體，還把手指伸入陰道。小夢心理受創，要穿尿布才有安全感，也不敢跟別人擁抱，甚至看到男性就怕，高等法院認定江男觸犯強制性交罪，判刑3年6月。

小夢在醫院擔任看護，2019年間，醫師提到按摩可以紓解疼痛，她到桃園一間養生館按摩。江男先替她腳底按摩，稱她有婦科方面問題，全身按摩時會加強婦科方面，緩解全身痠痛。

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江男請小夢換上店內提供的短褲跟上衣，要她躺在按摩床上，沒想到越摸越靠近私密處，還稱胸部有淋巴氣結，必須推拿乳房。小夢雖然心裡有疑問，但確實有按到痠痛處，相信他的專業。

之後江男開始按摩小夢大腿，指她筋絡很緊，可能會按摩到鼠蹊部，問她「可不可以接受」，小夢相信江男專業，回答可以接受。江男隔著內褲不斷按摩恥骨，後來手指漸漸滑進內褲，按摩下體，見小夢沒制止，得寸進尺伸入陰道。此時，小夢突然回神說「我會痛」，制止江男，江男隨即鬆手，改按大腿等部位到時間結束。

小夢事後越想越不對勁，回到醫院跟護士說「我好像被性侵了」，請護士幫忙照護病患，她要去驗傷提告，經診斷其恥骨、鼠蹊部有紅腫。

遭到江男侵犯後，小夢精神受到重創，必須包尿布出門，否則會沒有安全感；而她一輩子只和前夫有性關係，最近兩人有破鏡重圓的跡象，卻因為江男的犯行，害她不敢與前夫更進一步，連擁抱都無法；在跟男醫師在溝通病人病況時，她都眼睛低低的不敢看醫生，對男生產生一種懼怕感。

高院指出，江男身為按摩師傅，為逞一己私慾，利用按摩碰觸小夢身體的機會，以手指插入她的陰道，強制性交，造成其身心受傷，侵害性自主權利，破壞對人的信任，犯後迄今均未能與小夢達成和解、取得原諒及賠償損害。

高院考量江男犯罪動機、手段、未婚、月薪約5到6萬元等情狀，日前依強制性交罪判刑3年6月，可上訴。

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