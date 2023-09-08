五互集團吸金220億 自救會到「起家厝」抗議關係企業假切割。（記者許麗娟攝）

2023/09/08 15:48

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄「五互集團」旗下子公司「龍海生活事業」推銷消費型契約，涉非法吸金逾220億元，今天（8日）近30名自救會成員到五戶集團以殯葬業起家第1家子公司「鴻德生命禮儀」前舉牌抗議，認為鴻德的負責人、董事等全是集團總裁陳秋白的親戚，認為雙方是假切割，要求政府「查金流、要真相」。

陳秋白1997年靠殯葬業起家，後續壯大成生命禮儀公司，2010年成立五互集團，旗下事業擴及生活服務、生命禮儀、物業安全、營建工程及安養照護5大事業群。

請繼續往下閱讀...

陳秋白大兒子掌館集團旗下的「龍海生活事業」，包括牛角燒肉加盟店等8家知名品牌子公司的「捷利國際餐飲集團」等，並對外販售每張5萬元的消費型契約商品，聲稱可以在關係企業或特約廠商的店消費並從契約中扣款，若沒消費放到契約滿期後，會多1筆增值金，而每人可購買數量無上限，吸金逾220億元，今年7月無預警宣布倒閉，全台近2萬人受害，不少人投入資金高達千萬元。

自救會發言人陳嘉笙表示，還在營業的鴻德生命事業，是陳秋白以殯葬業起家的第1家子公司，由二兒子陳岷營擔任負責人，而大兒子掌管龍海並已被判刑，因公司倒閉，之前公司單月營業額高達5、6億元，但是7月檢調發動搜索，查扣到的現金卻只有2400萬元、土地76筆，且大部分已被借到2胎、3胎，質疑「倒閉前已做好預謀性掏空」。

陳嘉笙說，鴻德之前幫龍海做代銷契約，現在公告說已跟龍海沒有關係，說是為了保護消費者契約而與龍海做切割，但鴻德生命裡面都是「國王的人馬」，負責人是二兒子陳岷營，董事陳文英是大媳婦，也就是龍海負責人的太太，監察陳文偉是大舅子，懷疑資金真的沒有挹注到鴻德互通往來嗎？且鴻德生命這棟大樓的土地所有人登記在五互、龍海及陳秋白名下，大樓後方一塊土地現做停車場收租，所有權人是龍海，但收租的卻是鴻德，收租的錢又到哪裡去，甚至2019年已被扣押的一塊土地，2021年還拿來做養生村宣傳和動土，但沒有動工。

受害的黃女士說，龍海生活事業全台有23個督導區，她責責的屏東督導區就遭吸金近4億元，自己的小姑、兒子也受害1600萬元，而且陳秋白6月19日還曾向她急借300萬元資金調度，說月底要還也沒還。

70幾歲的白女士說，公司真的騙很大，一直騙說公司很賺錢，但現在被扣押的資產很多都是空殼，每月收的幾億現金到底跑去哪裡了？之前信任總裁很有愛心，常做善事、幫偏鄉兒童提供營養午餐，大家辛苦存了一輩子的錢被騙，她良心會安嗎？

還有女業務說，五互集團說要建養老村，要大家一起養老，現在人呢？她的客戶的退休金都在這裡，不包含她自己就有5700萬元。91歲呂阿公、老婆也86歲了，他說，當初替現已百歲的母親買了生命契約，但集團不認帳，他不知道該怎麼辦，到底公司的資產在哪裡？他只是希望生活有保障，讓老人家好好過這一輩子。

五戶集團涉吸金案的自救會成員，9成以上都是銀髮族。（記者許麗娟攝）

龍海生活事業遭控販售每張5萬元的消費型契約商品吸金，聲稱可以在關係企業或特約廠商的店消費並從契約中扣款，若沒消費放到契約滿期後，會多1筆增值金，因每人可購買數量無上限，近2萬人受害，吸金逾220億元。（記者許麗娟攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法