淡水分局貪警夥兄勒索60萬「吃案費」 雙雙被判刑定讞

時任淡水警分局刑警蔡至恩（右）夥同哥哥蔡至儒（左）勒索性騷擾案被告；最高法院依法判蔡至恩12年2月、蔡至儒6年，全案定讞。（資料照，翻攝蔡至儒臉書）

2023/09/08 11:38

〔記者溫于德／台北報導〕新北市淡水警分局26歲菜鳥偵查員蔡至恩（改名：陳宥邑），前年偵辦性騷擾案件，夥同胞兄蔡至儒向許男勒索60萬「吃案費」。一審依貪污治罪條例中藉勢藉端勒索財物等罪，重判蔡至恩12年2月徒刑、蔡至儒6年，沒收犯罪所得10萬元；二審僅變更法條改依違背職務收受賄賂罪論處，刑期、沒收犯罪所得均不變，最高法院駁回上訴定讞。

前年去年4月，當時還是偵查員的蔡至恩受理女子報案，稱在健身房遭許男性騷擾；蔡員卻謊稱性騷擾案司法程序複雜，用傷害案才能快速找到嫌犯。

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蔡至恩擅自製作傷害案的筆錄，卻又未立案也沒開報案三聯單，還以交通過失傷害名義，向健身房調閱許男會員資料，並利用公務電腦查詢許男個資，再洩漏給胞兄。

5月7日晚間9時許，蔡姓兄弟到許男住處找人，當下蔡至恩身穿刑警背心，向社區管理員謊稱持搜索票要對許男進行調查；因許男不在家，兄弟離去。

稍晚許男返家得知警察找上門，也接到蔡至恩來電告知挨告性騷擾，相約當晚11時許碰面。雙方見面後，許男問：「（性騷擾）可否不要讓太太知道？」，蔡姓兄弟謊稱有辦法解決，但要摸頭其他員警，開口勒索60萬元，許男立刻提領10萬元，約定他日再收餘款。

5月8日，蔡至儒單獨找許男索討餘款，許男拒絕並警告：「這件事（指勒索） 可能嚴重到你們分局長或新北市警察局長要下台」，同時以手機錄下過程，再向分局檢舉。

士林地檢署逮捕並聲押禁見蔡姓兄弟獲准，再依勢藉端勒索財物、偽造文書等罪起訴。

法院審理時，蔡至恩僅承認犯偽造文書、洩密等刑責較輕的罪行，他更強調從未提到「6」（指60萬元），數字是由許男主動提出；蔡至儒則推稱巧遇許男。

一審士林地院依證據拒絕採信這對兄弟，認定蔡至恩身為警員卻非法蒐集並利用個資，還洩漏國防以外應秘密的消息，更藉事藉端勒索財物，蔡至儒則為共犯。

一審指蔡至恩、蔡至儒均犯藉勢藉端勒索財物罪，蔡至恩另犯行使公務員登載不實文書罪，各判刑12年6月、6年，沒收犯罪所得10萬元。二審高等法院僅變更法條改依違背職務收受賄賂罪論處，刑期、沒收犯罪所得均不變；最高法院駁回上訴定讞。

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