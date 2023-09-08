北市大直街民宅傾斜居民稱已陳情過 蔣萬安允調查

2023/09/08 00:30

〔中央社〕台北市中山區大直街巷弄今晚多棟大樓傾斜。台北市長蔣萬安晚間趕赴現場表示，初步了解是周邊建商開挖地下3層、來不及做大底連續壁就崩塌，實際原因等情況穩定後調查。

台北市警消晚間8時34分獲報，大直街巷弄內有民宅傾斜，出現磁磚、牆壁龜裂，警消派員到場，發現建案工地旁的5至6棟大樓受影響，立即拉警戒線，並疏散25戶，無人受傷。目前住戶先疏散到實踐大學。

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蔣萬安晚間約11時抵達現場關心並接受媒體聯訪表示，擴大疏散範圍到35戶、144人，先以救護車疏散至實踐大學空地，再分3批協助民眾安置到旅館等；初步了解，是附近工地新建工程開挖地下3層，還未來得及做大底，連續壁就承受不住壓力崩塌，現在先灌水再灌漿讓壓力回撐。

由於已有民宅一樓塌陷，蔣萬安表示，先確保房屋不要再繼續傾斜，該棟房屋可能要拆除，會以最好方式協助住戶。

蔣萬安表示，不排除與周邊地形或地質有關，實際原因要等情況穩定後調查；對於有住戶說8個月前就陳情過，蔣萬安允諾再了解。

對於有民眾說疏散匆忙、想回去拿貴重物品，蔣萬安表示，以民眾生命健康安全為第一考量，不同意民眾回現場，等情況穩定再讓他們回去。

北市府表示，消防局已成立前進指揮所，中山區區長、消防局副局長已抵達現場，都發局、建管處、工務局均已派員到現場處理；蔣萬安已探望前往安置旅館民眾。

北市府提醒，大直街以北、大直街94巷以東、大直街94巷3弄以南、大直街124巷以西，為管制區域，請人車勿入。（編輯：徐睿承）1120908

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