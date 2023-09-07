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9/7 威力彩頭獎連22摃下期衝5.2億！雙贏彩、今彩539也摃龜

今晚（9月7日）開獎的第112000072期威力彩、第112000214期雙贏彩、第112000214期今彩539，頭獎均摃龜。

今晚（9月7日）開獎的第112000072期威力彩、第112000214期雙贏彩、第112000214期今彩539，頭獎均摃龜。

2023/09/07 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月7日）開獎的第112000072期威力彩、第112000214期雙贏彩、第112000214期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000072期威力彩中獎號碼為「第一區：11、15、18、20、22、33」，第二區：07」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎10注中獎，每注可得15萬元；肆獎93注中獎，每注可得2萬元；伍獎466注中獎，每注可得4000元；陸獎3141注中獎，每注可得800元；柒獎5675注中獎，每注可得400元；捌獎3萬1143注中獎，每注可得200元；玖獎4萬1041注中獎，每注可得100元；普獎7萬1573注中獎，每注可得100元。

第112000072期38樂合彩中獎號碼為「11、15、18、20、22、33」，五合摃龜；四合6注中獎，每注可得6萬7500元；三合140注中獎，每注可得5750元；二合750注中獎，每注可得750元。

第112000214期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、06、07、08、10、11、14、15、20」，頭獎摃龜；貳獎3注中獎，每注可得10萬元；參獎120注中獎，每注可得500元；肆獎1456注中獎，每注可得100元。

第112000214期今彩539中獎號碼為「10、24、27、36、37」，頭獎摃龜；貳獎148注中獎，每注可得2萬元；參獎6004注中獎，每注可得300元；肆獎6萬8558注中獎，每注可得50元。

第112000214期39樂合彩中獎號碼為「10、24、27、36、37」，四合4注中獎，可得21萬2500元；三合264注中獎，每注可得1萬1250元；二合9900注中獎，每注可得1125元。

第112000214期3星彩中獎號碼為「089」，正彩19注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000214期4星彩中獎號碼為「5012」，正彩10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩、威力彩、38樂合彩開獎獎號。（擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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