新北市府副發言人胞弟遭槍殺 律師：將建請對凶手處以極刑

涉嫌槍殺死者的嫌犯姚宗秦。（資料照）

2023/09/07 20:52

〔記者王定傳／新北報導〕新北市政府副發言人張劭斌的胞弟張威凱今年5月遭朋友姚宗秦槍殺身亡，新北地檢署今天依殺人等罪嫌將姚男起訴，全案適用國民法官法審理；死者家屬透過律師周武榮發聲明指出，姚男設局謀財進而殺害死者，犯後矯飾情節，欲脫免自身罪責而將犯案動機歸咎於死者，其心可誅，將於國民法庭建請對姚男處以極刑。

檢方調查，5月9日晚間6點左右，死者到姚男住處討論投資款返還問題，雙方發生爭執，姚男盛怒之下，持改造手槍裝上滅音器，站在死者後方朝他後腦開1槍，將遺體放入大型塑膠箱，以床單、窗簾等布料覆蓋，再聯繫學弟梁男到場，聯手把死者搬上汽車，由姚男載往五股外寮路棄屍。

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家屬發現死者未返家，報警處理，警方循線逮捕姚男與梁男。姚男原本推說，張男借錢70萬元未還，當天登門再借50萬元被拒，情緒激動拿槍朝頭自轟，他擔心被誤會殺人，才找來梁男協助棄屍，後來他才坦承因投資款問題開槍殺人。

律師周武榮今天代家屬發出聲明說，死者交付200萬投資款給姚男，後雙方達成解約共識，姚男返還部分款項後，卻要求死者將返還的款項帶到姚男家中，欲吞占全部投資款項，死者不從，姚男因而將死者殘忍殺害，並無死者欠70萬等事，姚男藉不實情節為藉口，企圖移轉焦點，模糊殺人動機，減輕罪責謊言。

周武榮指出，姚男設局謀財進而殺害死者，籌劃許久非一時貪念，犯後矯飾情節，欲脫免自身罪責而將犯案動機歸咎於死者，其心可誅，將於國民法庭建請對姚男處以極刑。

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