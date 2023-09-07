傳授水域救生技巧 桃市消防局退休教官退而不休

桃園市圳頂消防分隊退休教官吳三鴻（左1）傳授動力救生艇操作技巧及分享水域救援經驗。（圳頂消防分隊提供）

2023/09/07 20:37

〔記者李容萍／桃園報導〕今年夏季以來各地發生多起溪流深潭、海邊溺水意外，奪走多條性命，桃園市今年7月復興山區更發生3國中學生戲水溺斃意外，讓消防人員水域救生勤務增加，消防局第四大隊圳頂分隊今（7日）由具水域救援證照的退休教官吳三鴻（55歲）率教官團，指導分享消防員水域救生訓練經驗、傳授動力救生艇操作技巧，吳說，水域救援著重於個人操作技巧與判斷能力，運用本職學能及裝備完成救援，保障民眾生命安全。

圳頂分隊今起一連兩天在大漢溪岸的中庄調整池，辦理水域救生訓練，進行水域動力救生艇操作技巧，經訓練分配及教官說明，天氣陰冷下，消防人員搭橡皮艇下水操漿展開救生艇水域救援技巧訓練，讓年輕消防員受益不小。

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前年自圳頂消防分隊退休的吳三鴻，具備動力救生艇及山域、水域救援證照，曾經參與南投、桃園多起山難、水難救援任務，分隊長岩南山表示，退休的吳三鴻具山、水域救援專長，特別邀請回來擔任教官傳授現職消防員水域、動力救生艇操作技巧、分享本職學能經驗，強化消防人員水域救援能力，未來面對災害不會恐懼。

吳三鴻表示，水域操作動力救生艇執行救援任務，注意消防員個人安全之外，必須本職學能具備相當的熟練度，包括個人操作技巧與判斷能力，加上裝備，在指揮官調度下，勤加訓練本職學能越高，執行水域救援力及安全保障更高。

第四大隊大隊長郭百倫也說，動力救生艇適用沿岸或深潭救生，往往是消防員水域救援利器，圳頂分隊選擇易發生事故地點訓練，讓消防員熟悉地形環境，一旦發生意外可及時快速啟動救災行動，這次由教官團隊採取隨艇1對1指導操作，分享指導操艇技巧和分享經驗，有效提升消防員水域救援本職學能能力。

桃園市圳頂消防分隊退休教官吳三鴻（中）傳授動力救生艇操作技巧及分享水域救援經驗。（圳頂消防分隊提供）

圳頂分隊今起一連兩天在大漢溪岸的中庄調整池，辦理水域救生訓練。（圳頂消防分隊提供）

圳頂分隊今起一連兩天在大漢溪岸的中庄調整池，辦理水域救生訓練。（圳頂消防分隊提供）

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