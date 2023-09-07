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調查局組長開黃腔、摸女下屬胸罩還拍大腿 記大過調職確定

調查局前組長高得志被指開黃腔、碰觸6女調查官胸罩、拍大腿，遭記大過並調職，最高行政法院判高敗訴確定。（記者楊國文攝）

調查局前組長高得志被指開黃腔、碰觸6女調查官胸罩、拍大腿，遭記大過並調職，最高行政法院判高敗訴確定。（記者楊國文攝）

2023/09/07 19:13

〔記者楊國文／台北報導〕桃園市調查處機動站犯罪防治組前組長高得志，被6名女調查官指控拍大腿、故意碰觸胸罩等性騷擾行為，及談及女性乳暈顏色、性行為等話題，調查局調查後認定高言行不當，將他記一大過並調職，高不服，打行政訴訟請求撤銷處分，最高行政法院認為原處分無誤，今判高男敗訴確定。

高得志是調查官班第37期結業，2018年起擔任桃園市調查處機動站犯防組長，擔任查辦犯罪的重要職位。

2020年底，高得志接連被6名菜鳥女調查官指控，涉嫌在2019至2020年間，多次在工作或辦案期間，對多位女調查官進行具性意昧的言語性騷擾，如調侃女性同仁除毛過程是否涉及私密處、在群組中談及想看女性同仁脫外套、泳裝照，或談及性行為次數、個人性事、女性是否在意乳暈顏色等話題，讓女調查官感到不受尊重、不舒服。

高得志另被控對女調查官有不當肢體碰觸，包括在交談或遞交物品過程中，碰觸女同仁手背、拍大腿、手腕、手臂內側、胸罩，或碰觸肩部、攬肩、碰觸臀部等。

調查局督察處接獲檢舉後展開調查，約詢高得志說明。調查局經比對多名被害人與高男說詞後，認為高曾多次以不當言語或肢體碰觸女調查官，內容足以聯想到性話題，言行不當，決議記大過並調職為非主管職務。高得志不服，打行政訴訟救濟。

高得志堅稱，未對6位女調查官涉及性騷擾等行為，因女同仁有遲到、翹班、工作不力等情形，基於組長監督職責，偶而加以責備，可能因此懷恨在心，才不實檢舉誣陷他。

台北高等行法院審理後認定，高得志確有不當碰觸女同仁身體，或談論性暗示意味的話題，且非偶一為之，調查局將他記大過的處分，並無違誤，判高敗訴。

高不服提起上訴，最高行政法院維持北高行判決，判高敗訴確定。

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