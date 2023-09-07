不滿基隆「討打姐」言論 宜蘭男至呂美玲服務處貼大字報

基隆市議員呂美玲義一路服務處樓下大門、樑柱，昨晚遭人貼「討打議員」、「討台灣人打」、「共匪」、「太平洋沒加蓋」等字句的大字報。（記者林嘉東攝）

2023/09/07 18:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市議員呂美玲服務處樓下大門，昨晚遭人張貼「討打議員」、「討台灣人打」、「共匪」、「太平洋沒加蓋」等20多張大字報。基隆市警二分局信六路派出所漏夜調閱50多支監視器，查出住在宜蘭黃姓男子不滿呂議員「討中共打」言論，才騎車來張貼大字報諷刺呂。警方將黃男依恐嚇、公然侮辱等罪嫌移送基隆地方檢察署偵辦。

基隆市警二分局昨晚10時許獲報，市議員呂美玲義一路服務處樓下大門、樑柱，遭人以A4紙張貼滿20多張用電腦列印的大字報，上頭寫著：「討打議員」、「討台灣人打」、「共匪」、「太平洋沒加蓋」等字句辱罵呂美玲。

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由於昨晚雨勢不斷，道路能見度差，所長朱德望與10名同仁連夜調閱路口監視器50多支後，於今天中午發現，身穿藍色連身雨衣的男子昨晚9時許張貼完大字報後，徒步走至停在1公里外的三沙灣金龍肉羹的機車停放處。

警方以車牌追人查出，張貼者是27歲無業的黃姓男子，在貼完大字報後騎車返回宜蘭住處。

黃男今天下午2點到案表示，他因不滿呂美玲日前在祥豐營區彈藥庫遷移案與民眾說到「討中共打」，還說中華民國不照顧基隆，就請中華人民共和國來照顧基隆等語，引發他不滿。

黃男指出，他前幾天獨自從宜蘭住處到台北旅遊，回程時，刻意到呂美玲服務處樓下張貼大字報諷刺她，藉此表達不滿。警詢後，將黃男依違反恐嚇、公然侮辱等罪函移送基隆地方檢察署偵辦。

所長朱德望呼籲，市民如有任何訴求，應循正當程序提出意見，勿以激烈或不法行為表達，警方對此將嚴正執法，不容忍任何犯罪行為，以維護社會安寧。

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