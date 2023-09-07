鬼月驚魂！全家出遊「鬼打牆」 導航旺萊山跑到芎蕉山

台中遊客在嘉義縣梅山鄉芎蕉山山區迷路卡輪，熱心民眾駕駛「發財車」以繩索牽引方式協助脫困。（警方提供）

2023/09/07 09:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕來自台中的康姓男子4日開車載著一家6人到嘉義縣梅山公園旅遊後，要轉往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，導航行駛嘉106線卻迷路，在山區狹隘產業道路宛若鬼打牆，全家包括挺著32週身孕的康妻都嚇壞了，所幸警方獲報後，費了九牛二虎之力協助脫困，結束這場鬼月荒郊野外驚魂記。

嘉義縣警察局竹崎分局梅山大南聯合所4日下午4時許接獲康姓男子報案，指稱其從梅山公園前往民雄鄉旺萊山鳳梨觀光工廠，導航行駛嘉106線已逾40分鐘，因迷路請求警方協助。

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警方立即聯繫報案人，但因康民住台中，非本地人，無法明確指出周邊地理位置，且網路訊號無法正確定位，遂先與康民互加LINE保持聯繫，梅山所警員彭煜鈞、吳玟翰2人沿嘉106線搜尋，康民持則以手機拍攝地形、地物相片，供警方比對，但仍無進展。

員警急中生智，改以巡邏車警報器與康民按車輛喇叭方式溝通，聽音辨位，終於在天色轉暗之際在梅山鄉雙溪村8-1號往北約3、400公尺處，芎蕉山上狹小產業道路尋獲報案人及其家屬共6人，受困民眾在荒郊野外看到警察出現猶如看到救世主，心喜不已。

但因道路泥濘濕滑且陡峭，報案人車輛不斷打滑不敢再開，警方找來當地熱心民眾駕駛「發財車」以繩索牽引方式，並由警員代駕操控車輛，順利將報案人之車輛及家人平安帶至梅山分駐所休息，並提供茶水點心充飢。

報案人岳母表示，農曆7月受困荒郊野外，天色又越來越暗，當下真的十分害怕，萬分感謝警方協助，順利平安脫困，回家前特別至分駐所旁梅山玉虛宮拜拜感謝玄天上帝的保佑，結束這場驚險難忘的颱風假出遊。

台中遊客導航出包鬼打牆，旺萊山跑到芎蕉山，警民搜尋脫困。（警方提供）

台中遊客在嘉義縣梅山鄉芎蕉山山區迷路卡輪，熱心民眾駕駛「發財車」以繩索牽引方式協助脫困。（警方提供）

警方助康姓男子一家脫困，至派出所休息。（警方提供）

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